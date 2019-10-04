Хоккей. Минское "Динамо" переиграло "Трактор"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минское "Динамо" на льду домашней арены обыграло челябинский "Трактор" со счетом 4:3 (2:0, 2:1, 0:2).

У победителей встречи голами отметились Илья Казьянин (5-я минута), Андрей Степанов (6), Марк-Андре Граньяни (29), Франсис Паре (38) и Шейн Принц (59, ПВ), а у гостей шайбы забросили Ессе Виртанен (28), Демид Мансуров (46) и Антон Глинкин (53).

"Динамо" с 15 очками занимает шестое место в Западной конференции, а "Трактор" расположился на седьмой строчке на Востоке, имея в активе на два очка меньше. В следующем матче "регулярки" минчане в воскресенье, 6 октября, примут "Ак Барс", а челябинцы днем ранее в Петербурге сыграют со СКА.