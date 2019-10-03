Американские десантники разбились во время учебных прыжков с парашютом

В США 32 солдата-парашютиста получили ранения во время учений. 18 из них — в больнице, у одного из них сломан позвоночник. Американские военные совершали ночные прыжки с парашютом, сообщает телеканал "Россия 24". Однако самолет сбился с курса. Десантники промахнулись с местом приземления и угодили в лес.