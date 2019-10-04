Шайба Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в игре с "Баффало". Видео

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" на льду домашней "PPG Paints Арены" проиграл команде "Баффало Сэйбрз" со счетом 1:3 (0:1, 1:2, 0:0).

У победителей встречи дубль оформил Конор Шири, забивший на 6-й и 35-й минутах, а также единожды на 40-й минуте отличился Расмус Даллин, а у хозяев льда единственную шайбу на 26-й минуте забросил Евгений Малкин. Для россиянина это первый гол в сезоне.

В следующем матче "регулярки" НХЛ "Питтсбург" в воскресенье, 6 октября, примет "Коламбус Блю Джекетс", а "Баффало" в тот же день дома сыграет с "Нью-Джерси Девилз".