На "Активном гражданине" открылось голосование по благоустройству парков

Голосование, посвященное столичным зонам отдыха, открылось на интернет-проекте "Активный гражданин". Москвичи смогут онлайн оценить результаты благоустройства столичных парков.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, в список для голосования вошли зеленые зоны, работы в которых завершились в 2019-м или прошли в предыдущие два года. Среди них — Черкизовский парк, парк Победы в Зеленограде, парк "Академический", усадьбы Люблино и Михалково, парк "Сад будущего", зона отдыха "Левобережный", парк "Братеевская пойма", парк 50-летия Октября, парк "Ходынское поле", ландшафтный парк "Митино", парк имени Святослава Федорова, парк в пойме реки Битцы, парк "Тюфелева роща", парк 850-летия Москвы.

Голосование проходит в два этапа. На первом — участники выбирают парк для оценки, на втором — оценивают благоустройство.

Ежегодно в Москве благоустраивают и создают около сотни скверов и парков, среди них есть небольшие зоны отдыха шаговой доступности и зеленые территории для отдыха жителей близлежащих районов. Только в этом году в Москве благоустроено 139 парков, зеленых зон и водных объектов.