Зеленский объявил украинцев и белорусов "ментально одинаковыми"

Президент Украины Зеленский назвал украинцев и белорусов "ментально одинаковыми". Об этом он заявил на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Житомире. Зеленский сказал, что может разговаривать на украинском языке, и Лукашенко его поймет, так как языки очень близки.

"Мне действительно очень приятно, что наши страны не имеют границ, я прежде всего говорю о людях. Наши люди дружны, наши люди ментально близкие, одинаковые", — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, он, как и все украинцы гордится тем, что у Украины и Белоруссии такие хорошие отношения.

В свою очередь Лукашенко заверил Зеленского, что никаких проблем у Киева с Минском никогда не было и не будет, а белорусы всегда будут самыми добрыми и надежными партнерами Украины. Как сообщает ТАСС, Лукашенко пообещал, что все договоренности будут исполняться.

"Если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что белорусская делегация, в которой почти полтысячи человек, приехала на близкую и родную землю. По его мнению, между двумя народами нет никаких границ и кордонов.

На фото переговоров лидеров двух стран в Житомире проходит митинг с требованием защитить свободу слова и прекратить давление на телеканалы "112.Украина", NewsOne и ZIK, которым Нацсовет решил не продлевать лицензии. Активисты держат в руках плакаты "Свободу слова в Украине", "Зеленский против свободы слова", а также фотографии журналистов с заклеенным ртом. По данным РИА Новости, акция проходит спокойно.