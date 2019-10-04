Тарасова и Аронофски появились на кинофестивале, обнявшись

Интрига разъяснилась: накануне на Сан-Себастьянском кинофестивале, обнявшись, на красную дорожку вышли вместе 25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и прославленный американский режиссер – 50-летний Даррен Аронофски.

Таким образом, отмечают журналисты, пишущие о звездах кино, подтвердились слухи, которые появлялись в течение последнего времени: у российской актрисы и американского режиссера, действительно, роман.

В этом можно было не сомневаться после тех влюбленных взглядов, которыми обменивалась пара, да и друзья Аглаи и Даррена подтвердили, что они счастливы вместе уже целый год.

Как пишет Teleprogramma, ранее их неоднократно видели вместе на светских мероприятиях и премьерах фильмов, а в апреле Аронофски прилетал в Москву на 25-летие Аглаи.

Сейчас же, на Сан-Себастьянском кинофестивале, они появились в обнимку перед фильмом "Pacified" ("Умиротворенный"), продюсером которого выступил Аронофски. И именно в тот вечер, когда роман с российской актрисой перестал быть секретом, этот фильм взял главный приз кинофестиваля.

До Тарасовой у режиссера было немало романов со звездами кино.

Почти 10 лет его связывали тесные отношения с актрисой Рэйчел Вайс. Они даже обручились, в 2006-м у пары родился сын, но в 2010-м Даррен и Рэйчел расстались. Затем он встречался с с продюсером Брэнди-Энн Мильбрадт и актрисой Дженнифер Лоуренс, но и эти отношения распались.

С Аглаей Тарасовой Аронофски познакомился прошлым летом, во время своего визита в Москву, пишет издание Peopletalk.

Аглая Тарасова – звезда сериала "Интерны", фильмов "Операция "Мухаббат", "Лед", "Лед 2" и других.

За "Лед" Тарасова в 2019 году получила премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая женская роль в кино".