Президент прибыл в Тамань

Президент России Владимир Путин, приехавший сегодня в Тамань, осмотрит портово-индустриальный промышленный парк ОТЭКО, а также грузовые терминалы частного морского порта.

Как сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, данный порт является успешным примером иностранных инвестиций в Россию и создания новых рабочих мест.

После посещения промышленного комплекса президент уедет в Сочи, где запланировано проведение заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", сообщает РИА Новости.