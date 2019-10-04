Microsoft сообщила о попытке взлома аккаунтов, связанных с кандидатом в президенты США

Интернет-корпорация Microsoft заявила, что хакеры, связанные с правительством Ирана, пытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США, передает РИА Новости.

По информации компании в течении 30 дней кибергруппировка, которую в Microsoft называют Phosphorous​​​, совершила более 2700 попыток найти учетные записи клиентов корпорации и попыталась атаковать 241 аккаунт, взломав 4 из них.

Отмечаются что целями хакеров были аккаунты представителей одного из предвыборного штаба в США и рядом американских политиков, чиновников и журналистов.