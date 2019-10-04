Полигон по разведению сил: в Станице Луганской открыли временный мост

Украину и Луганскую народную республику в пятницу, 4 октября, связал мост — пока что временный. Он открыт на пропускном пункте в районе станицы Луганской — туда жители ЛНР ездят, чтобы оформить документы, посетить родственников и по другим делам. Переправу киевские войска подорвали еще в начале войны. Несколько лет местные жители, рискуя жизнью, пользовались уцелевшими конструкциями, чтобы попасть на другой берег реки. В ближайшее время начнется строительство капитального моста — сразу с двух сторон.

Временный переход между Украиной и Луганской народной республикой только-только заработал в обход разрушенной секции моста. По нему уже идут люди, там вовсю идут работы по демонтажу. Многострадальная лестница, по которой все это время люди вынуждены были карабкаться, сейчас не задействована и вот-вот будет разобрана.

Техника и строители на дальней от Луганска части моста — украинские, на борту красуется надпись — "Укртрансмост", хотя территорию, по соглашению сторон, разминировали саперы ЛНР. Станично-Луганский мост — одна из немногих территорий, где взаимные договоренности хоть как-то реализуются, что позволяет проводить восстановительные работы. Строители с украинской стороны даже готовы комментировать то, что они делают: "Убираем остатки стен, чтобы поставить временные опоры, потом на них ставится плита".

Представитель ЛНР в минской рабочей группе Ольга Кобцева, тем не менее, имеет к подрядчикам с той стороны реки множество вопросов. О характере и времени работ они должны уведомлять, но этого почему-то совсем не происходит. Непонятна даже ширина будущего пролета — документацию хоть и принесли, но ответа на вопрос нет.

Встреча с контактным лицом с той стороны напоминает о шпионских фильмах — идем на середину новой конструкции. Нас предупредили, что это будет человек с красной курткой в руке. Но похоже тот, кто пришел с курткой, не в курсе своих полномочий:

— Если я, с ваших слов, контактное лицо в Минске, то контактное лицо, если это контактное лицо, тоже знает о том, что оно контактное лицо?

— Спасибо, я вас услышала.

"Ничего нового мы не увидели, украинская сторона остается в своем амплуа. Контактное лицо, обозначенное в Минске для переговоров, к сожалению не владеет информацией по виду работ и по самому проекту. Строители, которые здесь присутствуют, до них не доведена техническая документация", — прокомментировала депутат Народного совета ЛНР, представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы на минских переговорах Ольга Кобцева.

Мост между ЛНР и Станицей Луганской можно назвать своеобразным полигоном по разведению сил, которое в очередной раз еще только предстоит. Здесь попытки это сделать исчисляются десятками, но в итоге позиции ЛНР на высоком берегу, с которого мост как на ладони, действительно оставлены. И совместные работы по восстановлению не без труда, но ведутся.

В итоге, разумеется, выигрывают местные жители. Даже на этом этапе теперь им не надо преодолевать полосу препятствий как раньше. Местная жительница на вопрос о том, что она думает насчет имплементации "формулы Штайнмайера", поделилась, что политика уже надоела: "Только говорят, а хоть бы исполняли".