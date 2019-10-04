КХЛ. "Сочи" вырвал победу у "Авангарда", отыгравшись с 0:3

Хоккейный клуб "Сочи" одержал волевую победу над омским "Авангардом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходил на юге России. Встреча завершилась победой южан в овертайме – 4:3.

Примечательно, что омичи по итогам двух периодов встречи вели в счете 3:0 после голов Никиты Пивцакина и Роба Клинкхаммера, оформившего дубль. Однако в заключительном игровом отрезке хозяева отыгрались усилиями Мальте Стремвалля, Дениса Александрова и Роберта Росена и сделали счет 3:3, переведя матч в овертайм.

В дополнительное время тот же Стремвалль забил победную для "Сочи" шайбу и ознаменовал своим дублем победу над одним из лидеров Восточной конференции.

Подопечные Сергея Зубова благодаря этому успеху прервали свою неудачную серию, состоящую из четырех поражений. Теперь в их активе 13 очков и восьмая строчка Западной конференции. "Авангард" же упустил возможность выйти в лидеры Востока. У омичей 19 очков и один балл отставания от лидирующего "Ак Барса".