В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах

В одном из учреждений здравоохранения в казахстанском Атырау врачи, приняв младенца за мертворожденного, отправили его в холодильную камеру, где малыш погиб. Одна из причин – неверное заполнение документов в медицинской базе данных. Эти данные, внесенные с ошибкой, нельзя было откорректировать, передает РИА Новости.

Зампредседателя агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула рассказал, что ребенок в присутствии медиков подавал признаки жизни. Имея реальную возможность реанимировать его, сотрудники отделения решили действовать согласно документам и отправить младенца в холодильную камеру.

Подозреваемые в убийстве медики заключены под стражу. Им грозит до 20 лет тюрьмы.