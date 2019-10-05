Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа

Армия обороны Израиля заявила, что был зафиксирован пуск двух ракет из сектора Газа. Территории Израиля ракеты не достигли. Такая информация появилась в сообщении израильских военных.

Ситуация на границе с сектором Газа обострилась вечером в пятницу, 4 октября, напоминает РИА Новости.

По данным представителя министерства здравоохранения анклава, в результате стычек армии Израиля с демонстрантами "Марша возвращения, который проходил у границы, были ранены 54 палестинца. 22 человека из них получили огнестрельные ранения. Погиб один человек – 28-летний палестинец.