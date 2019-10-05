Футболисты из Бельгии подозреваются в изнасиловании девушки

В Бельгии назревает скандал, связанный с сексуальными похождениями футболистов. Несколько игроков любительского клуба "Эспойр Майнройс" рискуют попасть под уголовную ответственность за насильственные действия сексуального характера в отношении девушки.

Об инциденте стало известно после того, как в интернет попало видео, на котором видно, что в столовой клубной базы перед игроками ползает обнаженная девушка, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на The Sun. При этом утверждается, что с одним из спортсменов девушка занималась сексом.

Родители пострадавшей уже подали в суд на футболистов. Мать девушки уверена – ее дочь находилась под воздействием сомнительных веществ.

В свою очередь, представители "Эспойр Майнройс" сообщили об отстранении одного своего игрока, еще одного перевели в дублирующий состав. Также в клубе дали понять, что собираются провести собственное внутриклубное расследование.