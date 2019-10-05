Градус противостояния повышен: Таллин и Рига ссорятся из-за водки

Таллин и Рига ссорятся из-за пива и водки. Последние несколько лет в Латвии процветал алкогольный туризм — жителей Эстонии заманивали дешевым спиртным. Таллин в отчаянии снизил акцизы. Рига ответила зеркально. Что из этого вышло?

Полки приграничного гипермаркета ломятся от количества алкоголя. А у касс стоят довольные покупатели с целыми тележками крепких напитков. В основном — с эстонскими паспортами.

"У меня скоро день рождения. Я устрою вечеринку. И если я тут могу сэкономить и купить дешевле, то почему нет?" – рассказывает жительница Валги по имени Катре.

"Мы тут рядом живем. Надо пройти лишних 100 метров. А тут алкоголь приблизительно вдвое дешевле. Если я могу пройти пару сотен метров, зачем мне покупать то, что дороже?" – объясняет житель Валги по имени Ралф.

Эстонцы часто приезжают в такие алкотуры, ведь дома горячительные напитки – ощутимо дороже.

"Наше пересечение границ абсолютно свободно. И понятно, что, как рыба ищет, где глубже, человек будет искать, где лучше. И если есть различные цены на одни и те же товары – неудивительно, что люди будут ехать туда, где дешевле", — комментирует ситуацию председатель правления Рижского центрального рынка Артис Друвиниекс.

Гостеприимные латыши, хотя и встречают платежеспособных соседей с широкой улыбкой, но в уме уже верстают бюджет, значительная часть из которого — как раз доход от алкотуризма.

"Отчисления в госбюджет составляют десятки миллионов евро. Покупается не только алкоголь. Параллельно открываются другие магазины, и люди, приехавшие за спиртными напитками, готовы заодно купить и другие товары. Все платят НДС, который не будет лишним для нашего государства", — объясняет председатель Валкской городской думы Вентс Армандс Крауклис.

Эстонцы, вдруг посчитав траты своих граждан, решили — нечего отдавать такую лакомую нишу. И снизили акцизы на алкоголь аж на четверть.

"Так продолжалось года три. Не только эстонцы, но и финны проторили дорогу в Латвию, ездили и покупали спиртное, пока Таллин этим летом наконец не очнулся", — рассказывает экономический эксперт Андрей Шведов.

А в СМИ один за другим штампуют заголовки о том, что между соседями началась не иначе как акцизная война. Так ли оно на самом деле?

"Мы, вообще, стараемся свои домашние проблемы сюда не выносить. Нас и так мало. И, если мы еще будем грызться из-за акцизов, мы минимизируем ту пользу, которую можем принести своим странам. Знаете, соседи всегда немного ругаются. У нас масса шуток про латышей, у них – про эстонцев. Мы ругаемся из-за акцизов, но, по большому счету, это ничего не меняет", — отмечает депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом.

Шутка шуткой, а очереди в приграничном городке меньше не становятся. Но теперь вместе с соседями сэкономить решили норвежцы, финны и шведы.