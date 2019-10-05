Что делать при нападении собаки. Советы МЧС

В МЧС рассказали, как можно защититься от агрессивной собаки. Ее можно попытаться сбить с толку голосовыми командами, которые должны отдаваться твердым голосом. От серии команд собака может растеряться и перестать нападать.

Если это не помогло, нужно быть готовым ударить агрессивное животное, предупреждает РИА Новости. Обороняться от нападения можно зонтиком, палкой. Если под руку подвернулся камень, можно метнуть его в собаку. Следует отступить спиной к укрытию (забору или дому) и звать на помощь.

Если собака продолжает атаковать, нужно обмотать одеждой предплечье и кисть, спровоцировать собаку на укус и нанести другой рукой удар по ее верхней челюсти, советуют спасатели. Болевые точки у собак – нос, язык и пах.

Собачий укус промывают перекисью водорода или водой, края смазывают йодом, а затем накладывают повязку. Затем нужно обратиться в травмпункт. Если у собаки есть хозяева, следует выяснить, вакцинирована ли она от бешенства. О нападении собаки сообщают в полицию и санитарные службы.