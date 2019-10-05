На Северных Курилах объявлено штормовое предупреждение из-за урагана

В ночь на воскресенье и утром в воскресенье, 6 октября, на территории Северо-Курильского района Сахалинской области ожидаются ливни и ураганный ветер. Их принесет циклон. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС региона, ссылаясь на Сахалинское управление Росгидромета.

По прогнозам синоптиков, ожидается очень сильный дождь (50 миллиметров и более за 12 часов). 6 октября днем прогнозируется усиление западного ветра до 25-30 метров в секунду с порывами до 33 метров в секунду.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. Рекомендации по реагированию направлены в администрацию района и во взаимодействующие структуры, сообщает агентство "Интерфакс".

Спасатели просят местных жителей не покидать населенные пункты до улучшения погоды.