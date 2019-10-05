НХЛ. "Рыцари" снова оказались сильнее "акул"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился матчем "Сан-Хосе Шаркс" — "Вегас Голден Найтс". "Золотые рыцари" победили "акул" со счетом 5:1.

Российский нападающий "Вегаса" Валентин Зыков оказался причастен к первому голу в ворота "Сан-Хосе". Валентин ассистировал Уильяму Каррье на 11 минуте. Этот гол предопределил дальнейшее течение встречи. "Голден Найтс" забросили еще четыре шайбы, и только после этого позволили "Шаркс" отыграть один гол.

Команды провели уже две встречи в новом сезоне, и оба раза победили "рыцари" 4:1 и 5:1. Валентин Зыков набрал в этих встречах одно очко.