Сбежавший из колонии преступник пойман с помощью местных жителей

Полиция и органы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержали заключенного, 25 августа сбежавшего из колонии в городе Новочеркасске Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ ФСИН по региону.

Сбежавший заключенный задержан в одном из районов области при содействии местных жителей.

Ранее сообщалось, что в августе совершен побег из исправительной колонии в Новочеркасске. Один из заключенных воспользовался халатным отношением работников исправительного учреждения к своим обязанностям и совершил побег.

Сейчас задержанного допрашивают. В отношении должностных лиц исправительной колонии было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").