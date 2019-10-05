100 дней до поезда: в Крыму все готово для запуска поездов на материк

В Крыму готовятся к запуску поездов на материк: проведена полная реконструкция 60 станций и шести вокзалов. Новые электро- и тепловозы уже доставлены на полуостров. Как железная дорога изменит жизнь Крыма?

На вокзале Симферополя уже готовы встретить поезда из Москвы. Сейчас вокзал принимает только пригородные электрички. Загруженность крымской железной дороги — лишь четверть от пропускной способности. На Крымском мосту уже уложены рельсы. До декабря осталось установить шумозащитные экраны и стойки освещения. Продолжается монтаж системы автоматического контроля и управления движением поездов. Здесь ждут запуск железнодорожной части Крымского моста. Осталось около ста дней.

"Я бы хотела поехать к детям в Мурманск, но так, чтобы не делать крюк по всей России. Сейчас, чтобы попасть на Кольский полуостров, приходится проехать чуть ли не полстраны", — мечтает жительница Крыма Лидия Фомина.

Ее мечта близка к осуществлению: в Крым уже поступили новые составы — три электровоза и семь тепловозов для дальнего следования. На крымские рельсы встанут 166 новых пассажирских вагонов, в том числе двухэтажные. Исполняющий обязанности генерального директора Крымской железной дороги Алексей Красоткин доволен — все вагоны и локомотивы новые, переданы железной дороге в отличном состоянии.

Любимому объекту крымских художников — Симферопольскому вокзалу почти 70 лет, он построен из белого благородного инкерманского камня в итальянском стиле. Сейчас вокзал полупуст. Но скоро на картинах живописцев он станет многолюдным. Художница Анна Геринго хочет купить билет на один из первых рейсов в Санкт-Петербург, мечтает увидеть красоту северной столицы. Следующая картина будет с видом из окна уходящего поезда, обещает она. В здании вокзала установлен макет вокзала, по уменьшенной копии можно оценить размах и красоту симферопольского вокзала. Правда есть в этом макете одна футуристическая неточность — на путях пассажиров уже ждет скоростной "Сапсан".

За несколько лет на полуострове провели масштабную реконструкцию железной дороги. Отремонтировали 310 километров путей, 60 станций и шесть вокзалов. После запуска железнодорожного сообщения через Крымский мост — грузопоток увеличится и это будет дешевле, чем прежде. Сода, соль, пшеница, строительные материалы, вино, фрукты — полуострову есть, что поставлять в другие регионы России. А путешествовать по стране, конечно, на поездах — мечтают многие.