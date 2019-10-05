Российские волейболисты уступили бразильцам

В Японии продолжается розыгрыш Кубка мира среди мужских команд. Сборная России проиграла второй матч на турнире, на этот раз команде Бразилии.

Бразильцы были сильнее в трех партиях (25:16, 25:22, 25:22). 13 очков нашей команде принес Ярослав Подлесных, 8 очков на счету Павла Круглова. Это поражение стало для россиян вторым. Накануне они уступили австралийцам в пяти партиях. Свой следующий матч сборная России проведет в воскресенье против команды Египта.

После четырех туров сборная России, одержавшая две победы, занимает шестое место. Лидируют бразильцы, выигравшие четыре встречи. В турнире участвуют 12 сборных.