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5 октября 201916:13

Генерал-майор Нестечук рассказал об ответном ядерном ударе и космическом оружии

"Не минуты, не десятки минут — более десятков минут": столько времени будет у высшего руководства страны на принятие решения о встречном, ответном ударе в случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении на Россию. Об этом рассказал начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) генерал-майор Анатолий Нестечук.

По его словам, подлетное время баллистических ракет в случае гипотетического нападения может быть разным и зависит от того, откуда и как они летят. Эта цифра требует очень серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения, но в целом "времени очень достаточно", отметил Нестечук. Руководство страны, отметил он, уделяет этим вопросам очень серьезное значение. Работа при этом идет как с точки зрения совершенствования вооружений, так и с точки зрения подготовки боевых расчетов.

"Я думаю, что мы с этой задачей справляемся", — сказал он.

Воздушно-космические силы РФ предлагают продолжить строительство радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года. В рамках же текущей госпрограммы вооружения планируется в 2021 году построить радиолокационную станцию в Воркуте, в 2022 году — в Оленегорске и в 2024 году — в Севастополе.

По словам Анатолия Нестечука, Россия сама не размещает оружие в космосе, но сразу заметит, если это решат сделать другие страны. За развитием ситуации в космосе, в том числе после решения США создать свои космические войска, следит главный центр разведки космической обстановки РФ.

"Мы в космические войны не играем, но космической обстановкой владеем в полном объеме", — отметил Нестечук.

По его словам, работающих на орбите российских военных спутников в полтора раза больше, чем гражданских. При этом в интересах Минобороны РФ функционируют 90 космических аппаратов, еще более 60 аппаратов функционируют в рамках в рамках выполнения Федеральной космической программы и в рамках и интересах других ведомств.


В программе "Военный совет" на радио "Эхо Москвы" Анатолий Нестечук также рассказал, что на сегодняшний день уже завершены проверки космического аппарата нового поколения "Глонасс-К", проводимые в рамках запланированной программы летных испытаний. Комплексные летные испытания всей навигационной системы ГЛОНАСС с новым спутником, по его словам, завершатся в первом полугодии 2020 года.

В апреле-мае этого года боевые расчеты Воздушно-космических сил РФ смогли буквально "вытащить с того света" три российских космических аппарата, находящихся на орбите и вроде бы уже "потерянных с точки зрения применения по назначению", рассказал Нестечук. При этом благодаря профессионализму и мастерству офицеров удалось сохранить сотни миллионов рублей. Отличившиеся офицеры по решению президента России получили государственные награды.

В России также серьезно работают над созданием систем защиты нашей орбитальной группировки от различного воздействия, в том числе радиоэлектронного, и в этом направлении уже многое сделано, отметил Нестечук.

Тем временем, накануне начальник оперативного отделения — заместитель начальника штаба Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС России полковник Алексей Лагутенко рассказал журналистам, что российская Система контроля космического пространства с начала этого года выдала 19 предупреждений об опасных сближениях российских спутников с объектами в космосе. В одном случае речь шла о сближении с Международной космической станцией, передает РИА Новости. Опасным считается сближение на расстояние менее 10 километров, напомнил Лагутенко.

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