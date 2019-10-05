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Противостояние Индии и Пакистана 1 час назад

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5 октября 201916:45

Ученые уточнили, что ждет людей после ядерного конфликта

фото: Global Look Press

Гипотетическая ядерная война между Индией и Пакистаном унесет более сотни миллионов жизней в течение недели и вызовет серьезные климатические изменения. Об этом говорят результаты исследования американских ученых, опубликованные в издании Science Advances.

К 2025 году Индия и Пакистан могут обладать 400-500 единицами ядерного оружия мощностью от уже испытанных 12-45 килотонн до нескольких сотен килотонн. Если Индия использует 100 единиц ядерного оружия для атак на крупные города, а Пакистан использует 150, количество погибших может достичь 50-125 миллионов человек, а результатом вызванных ядерными взрывами пожаров будет выделение в атмосферу от 16 до 36 миллионов тонн сажи в зависимости от мощности бомб.

Достигнув верхних слоев тропосферы, дым поднимется в стратосферу и за несколько недель распространится по всей планете. В результате количество солнечного света на поверхности Земли снизится на 20-35 процентов, температура земной поверхности понизится на 2-5 градуса Цельсия, а количество осадков уменьшится в среднем на 15-30 процентов.

Падение урожая сельхозкультур и вылова водных ресурсов будет грозить массовым голодом и дополнительными жертвами по всему миру, а на восстановление после этого потребуется более 10 лет.

Ни Пакистан, ни Индия, вероятно, не начнут ядерный конфликт без существенной провокации со стороны противника, успокаивают ученые: Индия провозгласила политику отказа от первого ядерного удара, за исключением ответа на применение против нее биологического или химического оружия. Пакистан заявлял, что использует ядерное оружие только для ответного удара или в случае невозможности остановить вторжение с помощью обычных вооружений. Однако между этими двумя странами было уже четыре "обычных" войны и множество мелких стычек, и исключить возможность превращения обычного конфликта в ядерный нельзя.

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