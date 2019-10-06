В Тульской области открыт новый мост, построенный армией

В Тульской области открыли новый мост. Построили его военнослужащие Западного военного округа во время учений.

На праздник в честь открытия моста собрались жители двух деревень – Андреевка и Махринка. Переправа, построенная силами военнослужащих, соединила населенные пункты с федеральной трассой М4 "Дон".

Только в Махринке 90 домов, большинство жителей – пенсионного возраста. "Этого моста мы ждали 28 лет. Для нас это сказка", – говорит одна из местных жительниц.

На открытие моста через реку Осётр прибыл заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков. Этот объект стал последним из шести возводимых в регионе силами военнослужащих переправ.

Всего за два года в Тульской области по просьбе губернатора Алексея Дюмина военные во время тактико-специальных учений возвели девять мостов протяженностью от 12 до 108 метров. Для работ было привлечено более 150 военнослужащих и свыше 60 единиц техники. Отличившимся вручили ведомственные и региональные награды.

"Не зря говорят, что народ и армия едины. Практически у жителей этого населенного пункта все вопросы будут решены. Все зависит от руководителя и его настойчивости. Рядом со мной стоит губернатор, который постоянно беспокоится за свое население, так как он за него отвечает", — говорит замминистра обороны.

"Для министерства обороны – это мелочь, это тренировка. Для нас – это жизненно необходимая инфраструктура, без которой существование малых населенных пунктов невозможно. Если бы мы это делали своими силами… один миллиард рублей – это очень серьезная нагрузка на бюджет. Нам это было бы практически не по силам", — заявил губернатор Алексей Дюмин.

Насколько качественно делают мосты военнослужащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения, жители оценили, когда увидели парад многотонной техники, прошедшей колонной по переправе.