ФБР задержало и допросило в аэропорту США российского депутата

Посольство РФ в США направило ноту протеста в госдепартамент в связи с допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой, прибывшей на форум "Диалог Форт Росс".

В Госдеп направлена нота протеста, заявил в воскресенье журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы", — сказал он. Он добавил, что депутату задавали непонятные, неясные и неприемлемые вопросы, и он представить себе не может, если бы российские службы задержали кого-то из сената или нижней палаты конгресса.

Ингу Юмашеву задержали в аэропорту Нью-Йорка​​​ и попросили пройти в отдельное помещение. Там ее в течение часа допрашивал сотрудник ФБР.

"Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение", — отметил посол России.

3 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поездка некоторых российских дипломатов на форум "Диалог Форт-Росс" сорвалась. Американцы не выдали визы. По ее словам, практика затягивания выдачи виз и прямого отказа приобрела широкий и регулярный характер.

Захарова сказала, что "Диалог Форт-Росс" нацелен на укрепление взаимопонимания и стимулирование двустороннего сотрудничества. Однако, по-видимому, в Вашингтоне такие цели кому-то не понравились.

При этом она подчеркнула, что Россия не создает никаких препятствий в диалоге с США и выдаче виз американцам. "К сожалению, встречной готовности, мягко говоря, мы не наблюдаем", — отметила она.

"Диалог Форт Росс" — российско-американский форум, ежегодно (с 2012 года) собирающий деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов, сообщает РИА Новости.