"Лос-Анджелес" проиграл "Эдмонтону", у Ковальчука передача

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" на льду домашней арены "Роджерс Плэйс" обыграл команду "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 6:5 (2:3, 1:0, 3:2).

У победителей встречи дубль оформил Джеймс Нил и по разу отличились Коннор Макдэвид, Зак Кассиан, Юаким Нюгорд и Дарнелл Нурс, а у гостей шайбы забросили Дастин Браун, Тревор Льюис, Анже Копитар, Майкл Амадио и Дрю Даути.

Российский нападающий "королей" Илья Ковальчук провел на льду 14 минут 59 секунд и записал на свой счет результативную передачу.

"Эдмонтон" одержал вторую победу кряду и с четырьмя очками занимает второе место в Западной конференции, а "Лос-Анджелес" в ней же расположился на девятой строчке. В следующем матче "регулярки" НХЛ "нефтяники" 9 октября на выезде сыграют с "Айлендерс", а "Кингз" в тот же день встретятся с "Калгари".