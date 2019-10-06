Забор спас даму с собаками от встречи с неуправляемым такси в Подмосковье. Видео

На днях таксист попал в аварию и едва не снес женщину-пешехода, прогуливавшуюся с собаками в поселке Николина Гора, расположенном в Одинцовском городском округе Московской области. Инцидент запечатлела камера наблюдения.

На записи видно, как женщина миновала калитку и остановилась, чтобы отстегнуть поводки и отпустить своих питомцев погулять.

В тот момент, когда она сделала пару шагов, в забор влетел таксист, потерявший контроль над своим автомобилем.

Вполне вероятно, что ограждение спасло женщину – судя по траектории движения, такси могло ее сбить, но металлическая конструкция остановила легковушку.

Пострадали ли водитель, или кто-то из пассажиров – не уточняется.