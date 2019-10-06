Путин ответил на вопросы о Зеленском, Макроне и Тунберг

Ежегодное собрание международного дискуссионного клуба "Валдай" прошло недавно в Сочи. Темой дискуссий этого года стал Восток. На пленарном заседании кроме президента России выступили также лидеры Азербайджана, Казахстана, Иордании и Филиппин. Таким образом, эта была самая представительная за всю 16-летнюю историю Клуба панельная дискуссия. Разговор, впрочем, словно стал продолжением дебатов на другой панели — Российской энергетической недели в Москве. И там, и здесь прозвучало немало свежих мыслей, расставляющих акценты.

Разговор на высшем уровне. О роли и значении России в мировом устройстве. Журналисты, политологи, министры поднимаются на высоту почти двух тысячи метров, чтобы услышать ответы на вопросы от глав государств.

Сразу пять лидеров — России, Азербайджана, Казахстана, Иордании и Филиппин — такого представительства Валдайский клуб еще не видел — вместе прогулялись среди Кавказских гор. Им предстояло сверху взглянуть не только на Сочи — на весь Восток, который не раз подтверждал: дело — тонкое. Там — главные центры развития. И там же полыхающие конфликты.

Сирийский усилиями Вооруженных сил России удалось потушить. Кстати, решение о вмешательстве — по просьбе Дамаска — Москва принимала как раз во время такого же заседания Валдайского клуба 4 года назад.

"Далеко не все, в том числе и эксперты, находившиеся тогда в зале, верили в то, что это может закончится как-то позитивно. Наоборот, весьма скептически относились к этому, а многие задавали вопрос: а зачем это нужно? Есть ли у нас понимание, спрашивали, в какое осиное гнездо мы полезли, а некоторые зарубежные партнеры, с которыми мы работаем на международной арене, еще и пытались мешать, противодействовать. Но мы нанесли поражение уже практически побеждавшему на территории Сирии международному террористическому интернационалу и предотвратили возвращение, инфильтрацию в нашу страну и в соседние государства, с которыми у нас, кстати, нет визового режима, у нас прозрачные с ними границы, сотен, а, может быть, в дальнейшем и тысяч вооруженных головорезов. И, на наш взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов. Причем в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь — крайне вынужденное исключение. Ведь в Сирии мы столкнулись с попыткой создания целого террористического квазигосударства", — заявил Владимир Путин.

Россия сама в 1999-м оказалась на очень опасной черте. Ослабленная экономически, раздираемая политическими баталиями, она подверглась атаке международного терроризма. Вооруженные до зубов банды Басаева и Хаттаба вполне могли дойти и до Волги, если бы не героизм ополченцев смелость солдат.

"Могло произойти и самое худшее для любого народа, для любой нации и страны — развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе, и в большинстве своем люди ее чувствовали. Мы тогда могли, конечно, это было абсолютно реальным, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственное единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты. За эти 20 лет что-то наверняка можно было сделать иначе, лучше. Но мы получили уникальный опыт. Думаю, он востребован в мире. У нас еще действительно много нерешенных проблем в России. Вместе с тем благодаря политической стабильности, напряжению сил всего народа Россия не только восстановилась и продолжает укрепляться в экономическом, социальном плане, но и уверено занимает место среди ведущих, влиятельных и ответственных держав планеты. Наша страна полностью выполняет свои обязанности одного из гарантов существующего миропорядка. Я уверен, так будет и дальше", — подчеркнул Путин.

В зале глав государств слушал и наш коллега Кирилл Вышинский, который больше года провел в украинском СИЗО только за то, что рассказывал правду о событиях на Украине. Путин и Вышинский проговорили в кулуарах несколько минут. Журналист вернулся домой во многом благодаря договоренности Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Про отношения с украинским лидером российского президента спросили на Энергетической неделе, которая собрала крупнейших игроков рынка в Москве.

"Перед Зеленским — большие вызовы, я не скрою. Страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Украина, когда находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства. Я даже не знаю, что там осталось: судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование, мы там еще последние пуски осуществляем украинских ракет уже закончили, не помню. Это тяжелое наследие. И, конечно, Зеленскому предстоит многое решить. Но прежде всего, конечно, нужно решить вопрос с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом", — считает Владимир Путин.

А еще нужно решить, как транспортировать российский газ в Европу. Потребители волнуются, а соглашения о транзите с Украиной на новый год нет. И здесь Владимир Путин дал понять: есть варианты.

"Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года — то, что я сейчас скажу, — важная информация, она звучит публично впервые — мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор на транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством. Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно, тогда мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем на год, существующий контракт на прокачку", — сказал Владимир Путин.

Американский журналист просто не мог не спросить про "вмешательство в выборы". Не успели утихнуть демократические пугалки 2016 года, как появились новые.

- Россия пытается осуществить вмешательства в выборы США, запланированные на 2020 год, как утверждает Мюллер, — отметил Кир Симмонс, корреспондент NBC News.

- По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите, ладно? – ответил Путин.

- Вы хотите сказать, что Россия не занимается вмешательством?

- Вы знаете, у нас своих проблем хватает, мы занимаемся решением внутренних проблем и прежде всего нацелены на это. Какие там выборы будут, нас это совсем не интересует. Мы будем работать с любым партнером, любым президентом, которого изберет американский народ.

А на сочинском "Валдае" попросили дать совет французскому президенту.

- Президент Макрон, недавно выступая перед дипломатами, сказал, что есть какие-то глубинные структуры в администрации, которые препятствую развитию отношений с Россией, — спросил Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай".

- В какой администрации? – уточнил Путин.

- Во Франции.

- Так кто президент Франции, я или Макрон? Пусть наведет порядок. Меня чего спрашиваете? Если ему кто-то там мешает из подчиненных, поставь на место или поменяй.

И, наконец, про Грету Тунберг, девочку из Швеции, выступление которой с трибуны ООН тиражировали все мировые СМИ. Там она с недетским напором обрушилась на всех нынешних политиков, обвинив их в разрушении экосистемы и ее будущего. И тут — вопроса два: кто из взрослых использует подростка и в каких целях?

"Я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тунберг. Когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения. Особенно плохо, когда на этом еще кто-то пытается зарабатывать. Я не утверждаю, что это тот самый случай, но внимательно нужно следить за этим. Ведь никто Грете не объяснил, что современный мир сложен, многообразен, быстро развивается и люди в Африке, а также во многих азиатских странах хотят жить на том же уровне достатка, как и в Швеции. А как это сделать? Заставить их использовать сегодня энергию солнца, которой в Африке достаточно? Кто-нибудь объяснил, чего это стоит? На сегодняшний день это доступная технология для развивающихся стран. Малодоступная. Пойдите и объясните им, что они должны прозябать в нищете лет 20-30, что их дети будут в нищете, объясните им. Я уверен, что Грета — добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушать личность, вот я о чем хочу сказать", — заявил глава российского государства.

Да и вообще крайность подходов к решению проблем в сегодняшнем мире до добра не доводит. В этом не раз убеждались и политики, и военные, и экономисты. Но, как показала прошедшая неделя, вызовов меньше не становится.