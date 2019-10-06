Президент подчеркнул, что "фокуса" с зарплатами быть не должно

2 октября в Кремле Владимир Путин провел очередное совещание по модернизации первичного звена российского здравоохранения. Тема — острая. Касается каждой семьи. Президент потребовал, чтобы при начислении обещанных доплат медикам не было никаких "фокусов".

Вообще если говорить о здоровье народа, то государство делает многое. Так, благодаря усилению контроля за оборотом алкоголя Россия стала меньше пить. Согласно опубликованным недавно данным ВОЗ, общее употребление алкоголя с 2003 года по 2016-й сократилось в стране на 43%. Отсюда и результат: в прошлом году средняя продолжительность жизни в России достигла рекордного за всю историю уровня — 68 лет у мужчин и 78 лет для женщин. Понятно, что в этих цифрах не только сокращение пьянства, но и улучшение медицины. Теперь вот нужно подтягивать и первичное звено.

То, насколько важной в Кремле считают эту тему, подчеркивает и место проведения совещания — зал заседаний Совета безопасности. Здесь обсуждаются ключевые вопросы развития страны. И здравоохранение — понятно — один из них. Речь — о поликлиниках, медпунктах, районных больницах, о том, с чем соприкасаются миллионы.

"О таких учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего, с чем сталкиваются практически чуть ли не каждый день своей жизни. И от людей — масса жалоб. Первичное звено оказалось в провале при бурном развитии высотехнологичной медпомощи", — заявил Владимир Путин.

В августе в разгар отпусков Путин собрал такое же совещание и потребовал детальный план работы. "Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал", — сказал тогда президент.

Слишком вольно, по мнению Минздрава, с зарплатным фондом обращаются главные врачи и назначают выплаты, исходя иногда даже из каких-то личных предпочтений. Минздрав — как и требовал Путин — к 1 октября внес свои предложения: минимум 55% от дохода медика должен составлять оклад.

"Одними рекомендациями мы не можем здесь обойтись, нам реально нужно обязать всю отрасль работать по общим отраслевым требованиям", — отметила глава Минздрава Вероника Скворцова.

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсированные выплаты и другие доплаты, чтобы вот этого фокуса не произошло", — потребовал Путин.

"До 30 ноября будет проведен анализ износа зданий поликлиник и больниц", — заверила Скворцова.

"Нет смысла вкладывать там средства в текущий, а иногда и в капитальный ремонт, просто это должна быть глобальная модернизация", — считает Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства.

Скоро еще и третье совещание на тему первичного звена. В конце октября Владимир Путин соберет на эту тему большой Госсовет.