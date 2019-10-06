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6 октября 201919:43 Валентин Богданов

Медведев: наши кубинские друзья рассчитываются по долгам

Медведев: наши кубинские друзья рассчитываются по долгам

3 октября начался официальный визит премьера Дмитрия Медведева на Кубу. Для нас Остров Свободы — давний и верный союзник в Латинской Америке. Для США — непримиримый враг. Куба уже почти 60 лет находится под американскими экономическими санкциями. Такой "чести" не удостаивалась, пожалуй, ни одна страна в мире. Можно заносить в Книгу рекордов Гиннесса. А лидер кубинской революции Фидель Кастро пережил столько покушений на свою жизнь, что счет идет на сотни. Тоже прямо Гиннесс. Но ни экономическая блокада, ни внешнее давление, ни запугивание гордых кубинцев не сломили. Страна развивается, налаживает связи с другими государствами и вполне оптимистично смотрит в будущее.

Монумент Хосе Марти, с посещения которого начинался визит Дмитрия Медведева на Остров Свободы, — одна из ключевых точек на карте кубинской революции. Миллионы людей, заполнявших площадь до краев, внимали тут пламенным речам Фиделя Кастро.

Почетный караул выдвигается на торжественную встречу. В составе и девушки со старыми винтовками. С такими их прадеды сражались за независимость. К тем, кто помогал ее отстаивать, как к проверенным временем друзьям на Кубе — особое отношение.

В таком привычном здесь слове "товарищ" гораздо больше смысла, чем его может быть в простом обращении. А ведь еще недавно казалось, что и с ближайшим соседом – Америкой — у Кубы наконец-то получается договориться. Показалось.

"Ужесточилась экономическая блокада Кубы со стороны Соединенных Штатов Америки, налицо стремление создать токсичную атмосферу вокруг экономического сотрудничества с Кубой, отпугнуть экономических инвесторов, по сути, провести энергетическую блокаду острова. Мы категорически выступаем против экономической, торговой и финансовой блокады Кубы", — заявил российский премьер Дмитрий Медведев.

"Я поблагодарил товарища Медведева за стойкую и неизменную позицию России в борьбе против экономической, торговой и финансовой блокады, навязанной Кубе Соединенными Штатами. Эта блокада ужесточилась при нынешней администрации США. И особенно жесткие санкции направлены против компаний-поставщиков энергетических ресурсов в нашу страну", — отметил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

Вот потому и на кубинских заправках сейчас длинные очереди за бензином. Ведь под американскими санкциями и Венесуэла, откуда на остров идут поставки нефти. Развивать собственную добычу кубинцами теперь помогут российские нефтяники. Дмитрий Медведев лично дал старт работе первой скважины месторождения Бока де Харуко. Глава российского правительства сфотографировался на память с нефтяниками. Показали ему и как выглядит кубинская нефть. Самая тяжелая в мире, похожа на вязкое желе.

Пожилой человек с планками орденов, который сопровождает Дмитрия Медведева, — команданте Вальдес Менендес. Живая легенда. Вместе с Фиделем Кастро он участвовал в экспедиции "Гранмы" и брал казармы Манкадо. Редчайшая возможность для интервью.

"Несомненно ,Россия была и остается большим другом Кубы. Отношения, сложившиеся во времена Советского Союза, а также при президенте Путине получили новое развитие. Мы, кубинцы, глубоко уважаем русский народ", — подчеркнул Менендес.

Подписанные между странами соглашения должны эти связи укрепить. Сотрудничество Москвы и Гаваны вскоре будет определять своего рода "дорожная карта", расписанная до 2030 года.

"Товарооборот у нас за прошлый год вырос на 33% по отношению к 2017 году и составил 388 миллиардов долларов, хотя потенциал значительно выше. Поэтому мы ожидаем рост до 500 миллионов долларов. Крупные контракты были подписаны, в том числе на модернизацию железных дорог. Думаю, что уровень и объем товарооборота будут год от года повышаться. Имеется очень хороший потенциал роста", — сказал Юрий Борисов, заместитель председателя правительства РФ.

Впрочем, мосты наводятся не только в экономике. Студенты из Гаванского университета, где Медведеву вручили степень почетного доктора политических наук, снова едут на стажировку в Россию, а наши специалисты — в Гавану.

Залу потерянных шагов Гаванского Капитолия вернули былое великолепие. Купол над ним в порядок приводили российские реставраторы. Напоминать об этом посетителям будет специальная табличка.

Гаване в этом году — 500 лет. По улочками Старого города Дмитрий Медведев прогулялся с ведущим программы "Вести в субботу" Сергеем Брилевым. Глава правительства рассказал, почему сегодняшние отношения с Кубой — это не игра в одни ворота.

"Наши кубинские друзья рассчитываются по долгам. В отличие от того, что было еще лет 20-30 назад, в советские времена, когда деньги вообще никто не считал. Сейчас наши кубинские друзья платят, и даже входе моих переговоров с президентом страны, он несколько раз подчеркивал: если мы что-то просрочили, не волнуйтесь, мы все вовремя погасим", — отметил Медведев.

В общем, ни о какой безвозвратной помощи речь не идет. Каждый отправленный на Кубу тепловоз, микроавтобус или грузовик — это рабочие места и зарплаты на российских предприятиях. А дружеские отношения между двумя странами только помогают отношениям деловым.

Текст: "Вести недели"

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