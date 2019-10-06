Александр Соболев вызван в сборную России вместо Федора Смолова

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года вместо форварда "Локомотива" Федора Смолова, который получил травму в игре 12-го тура РПЛ с "Арсеналом".

В субботу, 5 октября, Соболев матче с "Сочи" (2:0) оформил дубль и стал единоличном лидером гонки бомбардиров чемпионата России, всего на счету 22-летнего форварда десять забитых мячей после 12 игр сезона-2019/20.

Напомним, сборная России в рамках квалификации Евро-2020 одержала пять побед в шести играх и с 15 очками занимает второе место в группе I, лидирует Бельгия, в активе которой 18 очков. Подопечные Станислава Черчесова 10 октября сыграют в Москве с командой Шотландии, а 13 октября – с Кипром в Никосии.