Ушел из жизни вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

В воскресенье после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни вице-спикер Совета Федерации, сенатор от Ростовской области Евгений Бушмин. В пятницу Бушмину исполнился 61 год.

"К сожалению, Евгений Викторович сегодня скончался", — подтвердил ТАСС спикер Законодательного собрания региона Александр Ищенко.

Как рассказал глава Комитета СовФеда по регламенту Вячеслав Тимченко, сенатора похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище после прощания в ритуальном зале ЦКБ.