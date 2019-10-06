Ситуация с Трампом: впору запасаться попкорном

Автор: Дмитрий Киселёв

Давно еще в Штатах не было столь напряженно вокруг Трампа. Дело дошло до того, что президент США заявил о попытке госпереворота. То есть когда госпереворот — на экспорт, то это просто отлично, когда у них внутри, то это почему-то не очень нравится.

А американский телеканал Fox сообщил о том, что некий безымянный американский разведчик подслушал телефонный разговор по закрытой линии двух президентов — США и Украины. Мало того что подслушал, еще и записал. А потом отдал даже не своему руководству, а прямо в Конгресс — руководителю спецкомитета по разведке Адаму Шиффу.

Шифф — демократ, то есть непримиримый политический оппонент Трампа. Демократы только и занимаются, что травят президента-республиканца, чуть ли не связывая его по рукам и ногам. Только закрыли тему связей с Россией, как тут же всплыла Украина, на президента которой Трамп якобы давил с целью раздобыть компромат на сына своего главного соперника на предстоящих в будущем году президентских выборах Джозефа Байдена.

Трамп, как помним, взял да и опубликовал стенограмму своего разговора. Когда там ничего не оказалось, его стали травить, мол, опубликовал не все и вообще говорил не так с Зеленским. Да еще стенограммы с Путиным теперь надо публиковать. Путин — не против.

"Я ведь не всю жизнь работаю в том качестве, в котором сегодня нахожусь, а прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован, и я всегда исхожу из этого", — сказал российский президент.

Но это — лично Путин. А в целом, если взять за правило публиковать стенограммы переговоров глав государств по горячим следам, то это разрушит дипломатию как таковую и возможность доверительного общения глав государств.

Вообще ситуация парадоксальна. Теперь в Америке завелся свой майор Мельниченко. Как когда-то на Украине майор службы охраны президента Кучмы записывал его переговоры в кабинете главы государства. А потом — попытка импичмента из-за этих пленок. Теперь то же и в Америке. А возможный импичмент Трампа сравнивают с единственным доселе прецедентом, когда процедура была начата против Ричарда Никсона. Впрочем, Путин заметил, что в случае с Трампом все наоборот.

"Команда Никсона подслушивала своих политических противников. Но здесь-то совсем другая сторона, здесь Трампа подслушивали, получается. Совершенно другая ситуация. Какой-то анонимный сотрудник спецслужб выдал эту информацию", — отметил Путин.

Впору говорить о госизмене анонимного разведчика, но Трампа сейчас в США мало кто слышит. Дикий скандал. Хотя ведь и сам Трамп, похоже, не возражает против прослушки других президентов. Почему он сам должен быть тогда исключением?

Автор: Денис Давыдов

Отправлять сыновей на заработки на Украину — популярный вариант трудоустройства детей высокопоставленных американских политиков. Оказалось, отпрыск бывшего вице-президента Байдена, который числился в совете директоров газовой компании, не один такой труженик.

Детский спорт — факультативный интерес Пола Пелоси. Сын Нэнси Пелоси — спикера палаты представителей Конгресса США — инвестор, глава энергетической компании. Именно в этом статусе в 2017 году он заглядывал в администрацию Порошенко, а его мама, как и Байден, наведывалась в высокие киевские кабинеты поговорить об энергобезопасности страны. Теперь она хочет лишить Трампа должности за то, что просил новые украинские власти расследовать факты коррупции американских граждан на Украине. }

Плечом к плечу с ней — Адам Шифф, глава Комитета по разведке Конгресса: расследование по импичменту ведет он.

Расследование Fox News. Кудрявый улыбчивый мужчина — это Игорь Пастернак. Инженер, в начале 90-х иммигрировавший из Львова в США. В Штатах у него компания по производству и продаже оружия. В 2013 года бизнесмен устраивал у себя дома приемы в честь Адама Шиффа — сохранились пригласительные. Гости покупали билеты, они же — взносы в предвыборный штаб конгрессмена. И с началом войны на юго-востоке Шифф стал главным глашатаем — со всех экранов призывавшем поставлять Украине боеприпасы.

"Я думаю, что США должны быть дальновидными на Украине. Наша военная помощь ей — это важный сигнал союзникам в регионе", — заявил Шифф.

Еще New York Times выпускает статью, разоблачающую Шиффа как организатора импичмента. Он встречался с таинственным информатором из ЦРУ еще до того, как агент написал пресловутую жалобу. Конгрессмен его надоумил и текст составить помог. Трамп высмеял Шиффа в Twitter — у ролика про врунишку Пиноккио — 5 миллионов просмотров.

Трамп призывает Шиффа уйти в отставку. По мнению президента, спланированный демократами импичмент — госпереворот. Хозяин Белого дома как ни в чем не бывало перед камерами настаивает на том, чтобы иностранные власти расследовали коррупционные дела его конкурента по предвыборной гонке.

У Трампа — железное алиби, трясет доказательствами его адвокат. Руди Джулиани получил распечатки sms-переписки сотрудников Госдепартамента. Вспоминает он и свои беседы с бывшим генпрокурором Украины, которого уволили, чтобы прекратить расследование.

"Виктор Шокин уверял меня, что намерен приехать в Америку и дать показания в Конгрессе против Байдена. Он хотел подтвердить слова президента о том, что он насквозь продажный. Все знают, что ты — коррупционер, Джо! А Вашингтон просто позволял это делать, и никто не защитил нас от этой вопиющей коррупции. Они просто смеялись над нами, Украиной и Китаем", — сказал адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Папки с архивом sms-переписок принес в конгресс и Курт Волкер. Бывший спецпредставитель США по Украине стал первым, кого допросили по делу об импичменте.

За закрытой дверью Комитета по разведке проходят слушания. Полицейский на входе, красная табличка с надписью "Вход воспрещен", проносить телефоны можно только по особому распоряжению. Журналисты стоят за дверью.

Девять с лишним часов Волкер давал показания. Так устал, что к прессе не вышел. Кто перед камерами аккуратно подбирал слова, так это президент Финляндии, который в эти неспокойные для Америки дни оказался с визитом в Вашингтоне.

Руку Трампа Нийнисте убрал то ли, чтобы остаться не запятнанным скандалом, то ли от обиды. Хозяину Белого дома в день приезда европейского гостя Всемирная торговая организация разрешила повысить пошлины на целый ряд товаров из Евросоюза от 10 до 25%. Бюджет США получит около 7,5 миллиарда долларов.

15 лет длилось дело. ВТО признала вину европейских стран — выдали незаконные субсидии своему Airbus, из-за чего американский Boeing не смог договориться о продаже собственных самолетов. Расплачиваться теперь не только самолетостроителям — пошлины Вашингтон поднимает на текстиль, строительную технику, сельхозпродукты (ирландский виски, итальянский сыр, французское вино). На все тарифы поднимаются сразу на четверть.

США и ЕС друг для друга — крупнейшие рынки сбыта. В Риме госсекретаря США Майка Помпео просят одуматься на наглядных примерах — журналистка дарит пармезан. Покусились ведь на святой для итальянцев сыр, который одинаково любят по обе стороны океана.

Подорожать может и попкорн — американцам в пору им запасаться. Трампу не нравится, как национальные медиа выставляют образ страны и его образ в глазах остального мира. Президент США задумал запустить новый канал. Но ведь только реальность — с торговыми войнами, импичментом и прочими бедами — от этого вряд ли изменится.