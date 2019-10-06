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6 октября 201922:36

Китай: двойной праздник и "золотая" неделя

Китай: двойной праздник и "золотая" неделя

Автор: Дмитрий Киселёв

Сразу две важные даты: 1 октября — 70 лет образования Китайской Народной Республики, 2 октября — 70 лет установления между нами дипотношений. Первая дата — главная и исходная, то есть новому Китаю — 70 лет. Это тот возрастной рубеж, который не удалось перешагнуть Советскому Союзу. Мы годик с лишним не дотянули. А ведь КНР создавалась в 1949 году именно как китайская копия СССР, прямо по нашим лекалам. При этом китайцам удалось пройти сквозь все эксперименты, эволюционировать и сохранить страну при руководящей и направляющей роли Компартии. Конечно, в Китае не коммунизм. Но идеал коммунистической справедливости все же впереди еще где-то брезжит. А пока страна являет экономическое чудо и успешно сокращает количество бедных на десятки миллионов ежегодно.

При этом связи с Россией как никогда надежны. "Что касается успехов, они очевидны. У нас беспрецедентно высокий уровень доверия, сотрудничества. Это союзнические отношения в полном смысле многопланового такого стратегического партнерства. Это отражается на экономике. Мы с опережающим темпом увеличиваем товарооборот. В прошлом году он достиг 108 миллиардов долларов, хотя мы планировали это сделать через пару лет еще. Сейчас будем двигаться к отметке в 200 миллиардов", — заявил Владимир Путин.

Но союзнические отношения все же куда больше любых торговых связей. И Путин проиллюстрировал. "Мы будем работать дальше в области космоса, в области военно-технического сотрудничества. Не знаю, большой тайны, наверное, не открою, все равно это станет ясно: мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН — систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия", — сказал Владимир Путин.

Напомним, что Россия у себя создала систему предупреждения о ракетном нападении со сплошным перекрытием нашего периметра радиолокационным полем еще в 2017 году. Все под контролем. И даже многослойным. У Китая пока такого нет. Но поможем — и будет.

А в Пекине тем временем — демонстрация и военный парад, которые отдают столь знакомой нам советской стилистикой, хотя с элементами развития и в китайском вкусе.

Автор: Александр Балицкий

Так ярко и так громко свой главный национальный праздник Китай еще никогда не отмечал. Небо над Пекином тонет в огнях, а вместе с ним и вся знаменитая Тяньаньмэнь.Здесь все привыкли делать с размахом, но в этот раз китайцы превзошли даже сами себя. По случаю 70-летия КНР — 70 орудийных залпов, что дали старт грандиозным торжествам.

На самую большую в мире площадь председатель КНР Си Цзиньпин въезжает из-под Врат небесного спокойствия. В полувоенном френче, который здесь все называют "френчем Мао", и на легендарном лимузине "Хун-Ци", то есть "Красное знамя".

И это знамя нынешний китайский лидер намерен нести и дальше. Главный посыл Си Цзиньпина в обращении к миру. "Нет такой силы, которая могла бы поколебать основы этой великой страны. Никакая сила не может остановить движение вперед китайской нации. За эти 70 лет китайский народ достиг успехов, изумивших мир", — заявил Си Цзиньпин.

В парадных расчетах — 15 тысяч военных. Все рода войск. И украшение парада — женское ополчение – "Железные розы".

Невероятная слаженность, где, чтобы добиться идеально ровного строя, вымерялось все до миллиметра, отчего в прямом смысле сходило семь потов. Но именно это и делает китайскую армию китайской армией.

160 самолетов и вертолетов сначала выкладывают в небе число "70", потом раскрашивают его семью цветными полосами. В это время внизу — современное вооружение.

Многие пытались предположить, какие военные новинки Китай покажет на параде, тем более что еще на репетиции журналисты сумели рассмотреть новейший сверхзвуковой беспилотник. И вот он впервые на публике. Его называют "Острый меч". Уникальная форма крыла делает беспилотник практически незаметным для радаров.

Но вот следом и самое мощное на сегодня китайское оружие. И его тоже показывают впервые. Межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-41" – "Восточный ветер". До Западного побережья США может долететь за полчаса. Максимальная дальность — 15 тысяч километров, мощность ядерного заряда — до мегатонны.

А это уже ракета средней дальности. И тоже новинка – "Дунфэн-17". Гиперзвуковая. Оружие такого класса до этого было только у России.

Крылатая ракета DF-100 — для поражения укрепсооружений и крупных морских целей. Баллистические ракеты для подводных лодок. И сами подлодки. Беспилотные. И стратегические ядерные бомбардировщики, где за основу взят советский Ту-16. Все это — основание считать Китай третьей страной после США и России, обладающей полноценной ядерной триадой.

Когда на Тяньаньмэнь появляются ветераны Второй мировой, трибуны встают и отдают честь. В лучших традициях демонстраций: вслед за парадом — шествие трудящихся. В окружении десятков тысяч госслужаших и студентов проплывают гигантские платформы, что символизируют все китайские провинции и их достижения в деле строительства "социализма с китайской спецификой".

Здесь что ни передвижная платформа, то настоящее произведение искусства в духе соцреализма. И хотя большое, как известно, лучше видится на расстоянии, здесь, наоборот, многие стараются рассмотреть все поближе, каждую деталь.

Чтобы гордиться увиденным могла вся страна, парад транслируют даже в кинотеатрах. Ну, а для тех, кто в праздничный день оказался на работе, — коллективный телепросмотр.

И эта атмосфера — по всей стране. Массовые гулянья продолжаются всю неделю, которую здесь называют "золотой". Небывалый размах — то, что Китай умеет и любит. Неотъемлемая часть силы "красного дракона".

Текст: "Вести недели"

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