"Краснодар" нанес "Спартаку" пятое поражение подряд в РПЛ

Футбольный клуб "Краснодар" добился победы в матче 12-го тура российской премьер-лиги против московского "Спартака". Поединок, проходивший в Краснодаре на одноименном стадионе, завершился победой "быков" с минимальным счетом 2:1.

Хозяева поля вышли вперед уже на третьей минуте матча благодаря голу нападающего Маркуса Берга. В середине первого тайма Сергей Петров смог удвоить преимущество своей команды. Спартаковцы ответили голом Джордана Ларссона, который был забит на 45-й минуте.

Таким образом, "Краснодар" благодаря победе над "красно-белыми" набрал 26 очков и вернулся в группу лидеров. Помимо краснодарцев по 26 очков также имеют "Локомотив", "Зенит" и "Ростов", 25 баллов у ЦСКА.

"Спартак" же после неудачи с 14-ю очками остался на 12-м месте в таблице РПЛ. Неудача на юге страны стала для москвичей пятой подряд в чемпионате России.