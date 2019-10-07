Выборы в Косове: ультраправые побеждают

На досрочных парламентских выборах в Косове победило ультраправое движение "Самоопределение". Демократическая партия действующего президента заняла лишь третье место и заявила о переходе в оппозицию.

Прошедшие выборы ознаменовались рекордной для самопровозглашенной республики явкой — более 43 процентов, сообщает телеканал "Россия 24". Абсолютного большинства в парламенте ни у одной партии нет, поэтому в ближайшее время стартуют переговоры о создании коалиции, а затем — первое заседание, обновление кабинета министров и назначение нового премьера.

Лидеры выборов — ультраправые из партии "Самоопределение" — хотят в кресле главы кабинета министров видеть Альбина Курти, который лидирует по результатам соцопросов.

Партия "Самоопределение" известна радикальными методами, в числе которых — распыление слезоточивого газа в парламенте Косова. Тем не менее, на переговоры с властями Сербии ультраправые готовы.