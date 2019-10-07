Форвард "Детройта" Энтони Манта – первая звезда дня в НХЛ

Нападающий команды "Детройт Ред Уингз" Энтони Манта, оформивший покер в матче против "Даллас Старз" (4:3), признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Манта забросил первую шайбу в игре на 21-й минуте, когда его команда уступала в счете 0:2. Также он отличился на 30-й, 41-й и 60-й минутах. Энтони стал автором первого покера в сезоне. С семью очками 25-летний канадец занимает второе место в бомбардирской гонке.

Второй звездой дня стал защитник "Каролины" Джейккоб Слэвин, забросивший победную шайбу в игре "Тампой" (4:3 ОТ), а третьей звездой назван форвард "Далласа" Роопе Хинтц, оформивший дубль в противостоянии с "Детройтом".