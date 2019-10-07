Новости Спорт

Все видео этой рубрики
7 октября 201910:35

Форвард "Детройта" Энтони Манта – первая звезда дня в НХЛ

twitter.com/detroitredwings

Нападающий команды "Детройт Ред Уингз" Энтони Манта, оформивший покер в матче против "Даллас Старз" (4:3), признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Манта забросил первую шайбу в игре на 21-й минуте, когда его команда уступала в счете 0:2. Также он отличился на 30-й, 41-й и 60-й минутах. Энтони стал автором первого покера в сезоне. С семью очками 25-летний канадец занимает второе место в бомбардирской гонке.

Второй звездой дня стал защитник "Каролины" Джейккоб Слэвин, забросивший победную шайбу в игре "Тампой" (4:3 ОТ), а третьей звездой назван форвард "Далласа" Роопе Хинтц, оформивший дубль в противостоянии с "Детройтом".

Сейчас

08:09

Стажеры полиции спасли человека

07:26

Белый дом: США не будут поддерживать военную операцию Турции на севере Сирии

07:05

Пожар в Волоколамске: погибли мать и четверо детей

06:38

Более половины россиян доверяют вакцинации

06:25

В Израиле найдены руины древнего мегаполиса

06:17

Выборы в Косове: ультраправые побеждают

06:12

Туристы провели несколько часов между небом и землей

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин прогулялся по сибирской тайге. Видео

Путин прогулялся по сибирской тайге. Видео

1 час назад
Дипломаты проводят Ингу Юмашеву на обратный рейс из США

Дипломаты проводят Ингу Юмашеву на обратный рейс из США

4 часа назад
Пришлось идти пешком. Таксист отказался везти Порошенко

Пришлось идти пешком. Таксист отказался везти Порошенко

1 час назад

Трансляции

12:15

Объявление Нобелевских лауреатов по физиологии и медицине
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Выборы в Косове: ультраправые побеждают

Выборы в Косове: ультраправые побеждают

4 часа назад
Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами

Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами

4 часа назад
Сырая картошка убивает микрофлору кишечника и провоцирует голод

Сырая картошка убивает микрофлору кишечника и провоцирует голод

1 час назад
Пожар в Волоколамске: погибли мать и четверо детей

Пожар в Волоколамске: погибли мать и четверо детей

3 часа назад
Белый дом: США не будут поддерживать военную операцию Турции на севере Сирии

Белый дом: США не будут поддерживать военную операцию Турции на севере Сирии

3 часа назад
Вместо "супрематического креста" в Екатеринбурге появились три прямоугольника

Вместо "супрематического креста" в Екатеринбурге появились три прямоугольника

39 минут назад
В Стокгольме стартует Нобелевская неделя

В Стокгольме стартует Нобелевская неделя

9 часов назад
Прогулка Путина в тайге. Фотолента

Прогулка Путина в тайге. Фотолента

16 минут назад
Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

1 час назад
Участнику Суперсерии СССР — Канада Борису Михайлову исполнилось 75

Участнику Суперсерии СССР — Канада Борису Михайлову исполнилось 75

13 часов назад
Уральцы пытаются выжить в доме с мертвыми голубями

Уральцы пытаются выжить в доме с мертвыми голубями

20 минут назад
Кишечник работает как часы, но биойогурты ни при чем

Кишечник работает как часы, но биойогурты ни при чем

27 минут назад
Водителя, сбившего на зебре девушку-музыканта, ищут уже неделю

Водителя, сбившего на зебре девушку-музыканта, ищут уже неделю

27 минут назад
Стажеры полиции спасли человека

Стажеры полиции спасли человека

2 часа назад
Россия vs НАТО: у кого больше танков?

Россия vs НАТО: у кого больше танков?

4 часа назад
В Израиле найдены руины древнего мегаполиса

В Израиле найдены руины древнего мегаполиса

4 часа назад
Александр Смоляр - первый на этапе Formula Renault

Александр Смоляр - первый на этапе Formula Renault

4 часа назад
Туристы провели несколько часов между небом и землей

Туристы провели несколько часов между небом и землей

4 часа назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 7 октября 2019 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 7 октября 2019 года

5 часов назад
561
В Австралии снова нашли швейные иглы в ягодах

В Австралии снова нашли швейные иглы в ягодах

7 часов назад
Россияне выиграли шесть медалей на чемпионате мира по легкой атлетике

Россияне выиграли шесть медалей на чемпионате мира по легкой атлетике

12 часов назад
ВСУ отказываются выполнять приказ Зеленского

ВСУ отказываются выполнять приказ Зеленского

12 часов назад
Киселёв: Ширак — это философия

Киселёв: Ширак — это философия

12 часов назад
"Вымпелком" расследует утечку данных о своих клиентах

"Вымпелком" расследует утечку данных о своих клиентах

12 часов назад
Обезьяны в британском парламенте: символизм в работе Бэнкси

Обезьяны в британском парламенте: символизм в работе Бэнкси

12 часов назад
Непримиримый либерализм: в Нидерландах переименовывают все подряд

Непримиримый либерализм: в Нидерландах переименовывают все подряд

12 часов назад
США проигрывают Ирану на несколько часов

США проигрывают Ирану на несколько часов

13 часов назад
Президент подчеркнул, что "фокуса" с зарплатами быть не должно

Президент подчеркнул, что "фокуса" с зарплатами быть не должно

13 часов назад
Трамп пожаловался на Байденов, а Энгел – на Помпео

Трамп пожаловался на Байденов, а Энгел – на Помпео

13 часов назад
Сбербанк поймал "крота" и дал советы по безопасности

Сбербанк поймал "крота" и дал советы по безопасности

14 часов назад
Директор онкоцентра Блохина рассказал о "сценаристах и режиссерах" конфликта

Директор онкоцентра Блохина рассказал о "сценаристах и режиссерах" конфликта

14 часов назад
Сенсационный репортаж из ЦАР: от чего бегут пигмеи

Сенсационный репортаж из ЦАР: от чего бегут пигмеи

14 часов назад
Пришел — получи 100 гривен: акции против "формулы Штайнмайера"

Пришел — получи 100 гривен: акции против "формулы Штайнмайера"

14 часов назад
Христов выступил с заявлением от имени семьи Заворотнюк

Христов выступил с заявлением от имени семьи Заворотнюк

14 часов назад
Медведев: наши кубинские друзья рассчитываются по долгам

Медведев: наши кубинские друзья рассчитываются по долгам

15 часов назад
Ситуация с Трампом: впору запасаться попкорном

Ситуация с Трампом: впору запасаться попкорном

15 часов назад
Мужчина, 34 года: задержан предполагаемый убийца 17-летней студентки

Мужчина, 34 года: задержан предполагаемый убийца 17-летней студентки

15 часов назад
Путин ответил на вопросы о Зеленском, Макроне и Тунберг

Путин ответил на вопросы о Зеленском, Макроне и Тунберг

15 часов назад
Российские журналисты попали под обстрел у Коминтернова

Российские журналисты попали под обстрел у Коминтернова

16 часов назад
В скандале с Трампом и Зеленским отметился еще один осведомитель

В скандале с Трампом и Зеленским отметился еще один осведомитель

17 часов назад
Расчлененное тело девушки выбросили из окна. Голову нашли дети

Расчлененное тело девушки выбросили из окна. Голову нашли дети

18 часов назад
Водитель-торопыга протаранил жилой дом в Туле. Видео

Водитель-торопыга протаранил жилой дом в Туле. Видео

18 часов назад
Россия поставила ЦАР автоматы Калашникова и винтовки Мосина

Россия поставила ЦАР автоматы Калашникова и винтовки Мосина

19 часов назад
Ученые назвали страны, где лучше оказаться при апокалипсисе

Ученые назвали страны, где лучше оказаться при апокалипсисе

19 часов назад
Башкирские школьницы устроили драку в классе на глазах у учителя. Видео

Башкирские школьницы устроили драку в классе на глазах у учителя. Видео

19 часов назад
Ваня Фокин начал ходить

Ваня Фокин начал ходить

20 часов назад
Так ли в России популярен полный привод на кроссоверах?

Так ли в России популярен полный привод на кроссоверах?

21 час назад
Стало известно, откуда берутся "голоса" при шизофрении

Стало известно, откуда берутся "голоса" при шизофрении

22 часа назад
Большинство россиян ощутили серьезный рост цен на коммунальные услуги

Большинство россиян ощутили серьезный рост цен на коммунальные услуги

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку