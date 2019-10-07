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7 октября 201911:05

Вейпы в России могут запретить через 2 года

EPA

Через 2-3 года в России могут запретить вейпы. Как заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов, это произойдет в случае, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, передает РИА Новости.

Ранее в Центре по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США сообщили, что число заболевших в этой стране из-за вейпинга превысило 1 тысячу, 18 человек умерли​​​.

Директор департамента отметил, что для запрета вейпов нужна доказательная база, подтверждающая, что причиной смерти в США были именно они.

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