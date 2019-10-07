Климатические активисты заблокировали центр Амстердама и Берлина

Одну из центральных улиц Амстердама заблокировали активисты "Восстание против вымирания". Они требуют, чтобы правительство приняло меры в рамках борьбы с изменением климата.

"Власти знали о проблеме еще 30 лет назад, но так ничего и не сделали. Время для вопросов и петиций прошло", — заявили в организации.

Как сообщает ТАСС, климатические активисты поставили на проезжей части палатки. Из-за этого в городе образовались пробки. Полиция перекрыла квартал, чтобы другие люди не смогли присоединиться, и начала задерживать демонстрантов.



Акция была запрещена городскими властями, но движение заявило, что не подчинится требованиям. Они намерены продолжать блокаду в течение недели.

Такая же акция проходит в Берлине. Демонстранты заблокировали движение на площади Гросер-Штерн. По данным правоохранительных органов, в акции участвуют около тысячи человек. В полиции просят избегать этот район города. Сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель заявил, что в случае если подобные акции затронут критическую инфраструктуру, например, аэропорты, полиции придется принять более энергичные меры для недопущения блокады дорог.

Аналогичные акции проходят в Париже, Лондоне и Сиднее.