Чиновница подключилась к травле 21-летней опекунши шестерых братьев и сестер

Управление соцзащиты Карталинского района Челябинской области проведет служебную проверку после сообщений в соцсетях местной чиновницы – начальницы райотдела опеки и попечительства Светланы Пушкарской в отношении 21-летней Кристины Евтушенко.

После смерти родителей она взяла на себя воспитание шестерых братьев и сестер, которых собирались отдать в детский дом.

Местные власти пошли навстречу детям, оставшимся без родителей, и разрешили старей — Кристине — стать их опекуншей.

Сначала на местном, а затем и на федеральном уровне история ее семьи стала известной, а в сообществе "Без мамы" в соцсети "ВКонтакте" сердобольные люди стали собирать им средства, на которые Кристина с братьями и сестрами смогла съездить все вместе отдохнуть.

Кроме того, пользователи собрали для семьи 350 тысяч рублей, на которые купили новую мебель и стройматериалы на забор у их дома.

Вероятно, у Кристины появились завистники – иначе сложно объяснить пост в соцсети, который на данный момент удален, но в местных СМИ остались его копии. В нем одна из пользователей писала, что у Кристины – не жизнь, а "праздник", она ходит по клубам, вся "в побрякушках и золоте", а еще у нее "утиные губы" (намек на косметическую процедуру), что, по мнению автора, далеко не каждая может себе позволить.

Возможно, этот комментарий не произвел бы резонанса, если бы на него не отреагировала местная чиновница Светлана Пушкарская.

Она заявила, что у органов опеки есть к Кристине претензии, и поэтому детей у нее собираются изъять.

После публикаций в местных СМИ на эту семью обратили внимание на уровне выше районного.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина сообщила РИА Новости, что ситуацию взяли на контроль, и уже началась служебная проверка в управлении соцзащиты Карталинского района.

Буторина также рассказала, что с момента, когда Кристина оформила опеку, за ситуацией в семье наблюдают, и, по ее словам, "на данный момент нет оснований говорить о претензиях к опекуну".

Региональный детский омбудсмен также добавила, что с несовершеннолетними детьми в этой семье все в порядке.

Факт проведения проверки в районном управлении соцзащиты подтвердили и в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области. Там заверили, что "ход проверки и ее результаты министерство будет держать на контроле".