КХЛ. "Адмирал" нанес "Нефтехимику" четвертое поражение кряду

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" на льду домашней "Фетисов Арены" во Владивостоке обыграл нижнекамскую команду "Нефтехимик" со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Мартин Бакош и Юрий Петров, забросившие шайбы на 11-й и 24-й минутах соответственно.

"Адмирал" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 16 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а "Нефтехимик" в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 12 очков. Для команды из Нижнекамска это поражение стало четвертым кряду.

В следующем матче "регулярки" КХЛ подопечные Сергея Светлова в четверг, 10 октября, на выезде сыграют с магнитогорским "Металлургом", а команда Вячеслава Буцаева днем ранее в Пекине встретится с "Куньлунем".