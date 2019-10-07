Протесты в Киеве: Украина сорвала первый шаг к миру в Донбассе

Полк "Азов" (запрещен в России как экстремистская и террористическая организация) останется на своих позициях, даже если украинское руководство отведет армию назад, заявил командир военного формирования и глава радикальной партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий. Протесты идут и в Киеве. На митинг против "формулы Штайнмайера" в украинской столице вышли 10 тысяч человек. Акцию возглавил экс-президент Украины Петр Порошенко.

"Слава нации, нет капитуляции!" Новый лозунг, снова в рифму. Житие украинских националистов в звучных строчках: коротко, понятно. Антураж привычный — в масках при оружии бойцы батальона "Азов" огласили демарш – президенту Зеленскому, демилитаризации, минским соглашениям.

"Если свою прямую обязанность – защищать каждый сантиметр украинской земли – не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Мы даем слово, что мы никогда не покинем наш последний блокпост", — заверил глава батальона "Азов" Андрей Билецкий.

Так называемые отряды добровольцев самовольно заняли позиции вблизи Золотого. Там и в населенном пункте Петровское 7 октября должен был начаться обратный процесс – зеркальный отвод войск. Первый пункт деэскалации конфликта в Донбассе по инициативе украинской стороны вновь сорвался.

"Несколько дней назад были обстреляны населенные пункты Золотое и Петровское. А насколько вы помните наше решение, то развод войск станет возможным только после того, как в течении недели на этих участках будет сохранятся мир", — неожиданно заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Способствовать миру, по-видимому, должен нацкорпус, армия и отряды украинской полиции. Будучи в шаге от мира, они лишь укрепляют свои позиции.

"Было официальное заявление украинской стороны о том, что они начали подготовительный этап по выводу войск. Но абсолютно по всей линии соприкосновения наши наблюдательные посты как раз отмечают, что никаких действий они не предпринимают. Более того, они укрепляют свои блиндажи, они готовятся к зиме", — констатировал военный эксперт из Луганска Андрей Марочко.

К зиме активно готовятся и в центре Киева. На улицах вновь неспокойно. Майдан теперь уже желтых повязок — первый для президента Зеленского. Выступает майдан против "формулы Штайнмайера". Этот документ об особом статусе Донбасса в ближайшее время должен имплементировать украинский парламент.

Оппозиция во главе с Порошенко собрала на митинг около 10 тысяч человек. На этот раз хороводы водили вокруг офиса президента. Приглашали и самого Зеленского на вече, но тот не вышел. Отчитываться пришлось спикеру. Дмитрий Разумков заявил, что закон об особом статусе заработает, но только после выборов на территории независимых республик.

"О красных линиях — первое: избирательный процесс может осуществляться исключительно в рамках украинского законодательства. Это одна из красных линий. Второе, выборы могут состоятся только без пулеметов, танков и другого оружия. Когда будет решен компонент безопасности, только тогда исключительно в рамках украинского законодательства мы проведем выборы", — выступил с разъяснениями спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Очертить для себя, где заканчивается грань мирного волеизъявления и начинается хаос, предстоит и президенту Владимиру Зеленскому. Ведь 14 октября националисты обещают вывести на улице уже 40 тысяч человек. Но, кажется, украинский гарант устал. Актеры "Квартала 95" заявили, Владимир Зеленский после окончания пятилетнего срока вернется вновь на сцену. А пока украинцам дарит улыбки Петр Порошенко.

Возвращаться с митинга экс-президенту пришлось пешком. По неизвестной причине таксист отказался его везти. Видимо, им было не по пути.