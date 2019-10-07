Live

Тема:

Ситуация в Донбассе 8 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
7 октября 201919:49 Арзы Хасьянова

Протесты в Киеве: Украина сорвала первый шаг к миру в Донбассе

Протесты в Киеве: Украина сорвала первый шаг к миру в Донбассе

Полк "Азов" (запрещен в России как экстремистская и террористическая организация) останется на своих позициях, даже если украинское руководство отведет армию назад, заявил командир военного формирования и глава радикальной партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий. Протесты идут и в Киеве. На митинг против "формулы Штайнмайера" в украинской столице вышли 10 тысяч человек. Акцию возглавил экс-президент Украины Петр Порошенко.

"Слава нации, нет капитуляции!" Новый лозунг, снова в рифму. Житие украинских националистов в звучных строчках: коротко, понятно. Антураж привычный — в масках при оружии бойцы батальона "Азов" огласили демарш – президенту Зеленскому, демилитаризации, минским соглашениям.

"Если свою прямую обязанность – защищать каждый сантиметр украинской земли – не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Мы даем слово, что мы никогда не покинем наш последний блокпост", — заверил глава батальона "Азов" Андрей Билецкий.

Так называемые отряды добровольцев самовольно заняли позиции вблизи Золотого. Там и в населенном пункте Петровское 7 октября должен был начаться обратный процесс – зеркальный отвод войск. Первый пункт деэскалации конфликта в Донбассе по инициативе украинской стороны вновь сорвался.

"Несколько дней назад были обстреляны населенные пункты Золотое и Петровское. А насколько вы помните наше решение, то развод войск станет возможным только после того, как в течении недели на этих участках будет сохранятся мир", — неожиданно заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Способствовать миру, по-видимому, должен нацкорпус, армия и отряды украинской полиции. Будучи в шаге от мира, они лишь укрепляют свои позиции.

"Было официальное заявление украинской стороны о том, что они начали подготовительный этап по выводу войск. Но абсолютно по всей линии соприкосновения наши наблюдательные посты как раз отмечают, что никаких действий они не предпринимают. Более того, они укрепляют свои блиндажи, они готовятся к зиме", — констатировал военный эксперт из Луганска Андрей Марочко.

К зиме активно готовятся и в центре Киева. На улицах вновь неспокойно. Майдан теперь уже желтых повязок — первый для президента Зеленского. Выступает майдан против "формулы Штайнмайера". Этот документ об особом статусе Донбасса в ближайшее время должен имплементировать украинский парламент.

Оппозиция во главе с Порошенко собрала на митинг около 10 тысяч человек. На этот раз хороводы водили вокруг офиса президента. Приглашали и самого Зеленского на вече, но тот не вышел. Отчитываться пришлось спикеру. Дмитрий Разумков заявил, что закон об особом статусе заработает, но только после выборов на территории независимых республик.

"О красных линиях — первое: избирательный процесс может осуществляться исключительно в рамках украинского законодательства. Это одна из красных линий. Второе, выборы могут состоятся только без пулеметов, танков и другого оружия. Когда будет решен компонент безопасности, только тогда исключительно в рамках украинского законодательства мы проведем выборы", — выступил с разъяснениями спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Очертить для себя, где заканчивается грань мирного волеизъявления и начинается хаос, предстоит и президенту Владимиру Зеленскому. Ведь 14 октября националисты обещают вывести на улице уже 40 тысяч человек. Но, кажется, украинский гарант устал. Актеры "Квартала 95" заявили, Владимир Зеленский после окончания пятилетнего срока вернется вновь на сцену. А пока украинцам дарит улыбки Петр Порошенко.

Возвращаться с митинга экс-президенту пришлось пешком. По неизвестной причине таксист отказался его везти. Видимо, им было не по пути.

Ранее по теме

Сейчас

18:42

Трамп: Россия и Китай не рады уходу американцев из Сирии

18:22

Песков объяснил повышение зарплаты президента

16:57

Борису Джонсону развязали руки в действиях по Brexit

15:03

Иран: задержание Юлии Юзик не связано со шпионажем

13:59

Разведение сил в Донбассе сорвано из-за обстрелов

13:21

Кремль рассчитывает, что Турция будет соблюдать целостность Сирии

13:08

Песков рассказал, как Путин встречает день рождения

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Борису Джонсону развязали руки в действиях по Brexit

Борису Джонсону развязали руки в действиях по Brexit

2 часа назад
Тишины не требуется: Украина и Донбасс обвиняют друг друга в срыве разведения

Тишины не требуется: Украина и Донбасс обвиняют друг друга в срыве разведения

3 часа назад
Собирали грибы, любовались Енисеем: Путин и Шойгу прогулялись по сибирской тайге

Собирали грибы, любовались Енисеем: Путин и Шойгу прогулялись по сибирской тайге

2 часа назад

Трансляции

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 8 октября

11:00

Пресс-конференция об изменениях в регламенте конкурса "Лидеры России"
Все трансляции
Чувство кислорода: объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2019 года

Чувство кислорода: объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2019 года

5 часов назад
У "Билайна" утекла база 9 миллионов клиентов

У "Билайна" утекла база 9 миллионов клиентов

1 час назад
Песков объяснил повышение зарплаты президента

Песков объяснил повышение зарплаты президента

56 минут назад
Расшифровано "проклятье танцовщицы", жившей в Кесарии полторы тысячи лет назад

Расшифровано "проклятье танцовщицы", жившей в Кесарии полторы тысячи лет назад

1 час назад
Судьба Дмитрия Губерниева решилась в очереди за колбасой

Судьба Дмитрия Губерниева решилась в очереди за колбасой

4 часа назад
10 городов России самыми высокими зарплатами

10 городов России самыми высокими зарплатами

13 часов назад
После пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле стоит в пробках весь север Москвы

После пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле стоит в пробках весь север Москвы

1 час назад
Погода: ноябрь в Москве сменится сентябрем

Погода: ноябрь в Москве сменится сентябрем

4 часа назад
Иран: задержание Юлии Юзик не связано со шпионажем

Иран: задержание Юлии Юзик не связано со шпионажем

4 часа назад
Свобода, Равенство, Отцовство: парижане выступили за традиционную семью

Свобода, Равенство, Отцовство: парижане выступили за традиционную семью

4 часа назад
Прогулка Путина в тайге. Фотолента

Прогулка Путина в тайге. Фотолента

9 часов назад
"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

2 часа назад
Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

10 часов назад
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

03.10.2019 11:10
Пенсионерка из Астрахани перевела американскому "солдату-любовнику" 1,3 миллиона

Пенсионерка из Астрахани перевела американскому "солдату-любовнику" 1,3 миллиона

1 час назад
Женщина построила на заднем дворе старинный вагон и сдает его туристам

Женщина построила на заднем дворе старинный вагон и сдает его туристам

2 часа назад
Кубанских фермеров убеждали не выяснять, кто убил их внучку

Кубанских фермеров убеждали не выяснять, кто убил их внучку

2 часа назад
В США уже придумали игру-пародию про выборы 2020

В США уже придумали игру-пародию про выборы 2020

2 часа назад
Эксперты выяснили, где россияне любят отдыхать в бархатный сезон

Эксперты выяснили, где россияне любят отдыхать в бархатный сезон

3 часа назад
Вести.net: Instagram запускает виртуальную примерочную

Вести.net: Instagram запускает виртуальную примерочную

3 часа назад
Иранскую "Анджелину Джоли" арестовали из-за богохульства и пропаганды насилия

Иранскую "Анджелину Джоли" арестовали из-за богохульства и пропаганды насилия

3 часа назад
"Не берут на работу меня с судимостью!": драка в московском магазине попала на видео

"Не берут на работу меня с судимостью!": драка в московском магазине попала на видео

3 часа назад
Умерла 39-летняя участница КВН, у которой недавно диагностировали рак

Умерла 39-летняя участница КВН, у которой недавно диагностировали рак

3 часа назад
Apple бесплатно починит переставшие включаться iPhone 6s

Apple бесплатно починит переставшие включаться iPhone 6s

3 часа назад
"Русский экзархат" Константинополя стал частью РПЦ

"Русский экзархат" Константинополя стал частью РПЦ

3 часа назад
"Он - черт": защитник Хачатуряна знал об издевательствах над дочерьми, но молчал

"Он - черт": защитник Хачатуряна знал об издевательствах над дочерьми, но молчал

4 часа назад
Британцы научились выращивать стулья из деревьев

Британцы научились выращивать стулья из деревьев

4 часа назад
Пять человек пострадали в массовой драке со стрельбой в Новосибирске

Пять человек пострадали в массовой драке со стрельбой в Новосибирске

4 часа назад
В гости к Чуковскому: путешествие в Переделкино

В гости к Чуковскому: путешествие в Переделкино

4 часа назад
АвтоВАЗ остановил выпуск Lada Vesta с "роботом" АМТ

АвтоВАЗ остановил выпуск Lada Vesta с "роботом" АМТ

5 часов назад
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь

В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь

5 часов назад
Художница нарисовала советских принцесс из мультфильмов в современном стиле

Художница нарисовала советских принцесс из мультфильмов в современном стиле

5 часов назад
Чиновница подключилась к травле 21-летней опекунши шестерых братьев и сестер

Чиновница подключилась к травле 21-летней опекунши шестерых братьев и сестер

6 часов назад
Россияне готовы рожать детей, если государство поможет с жильем

Россияне готовы рожать детей, если государство поможет с жильем

6 часов назад
В России выставлен на продажу настоящий Бэтмобиль

В России выставлен на продажу настоящий Бэтмобиль

6 часов назад
Грудь и глаза: врачи назвали самые популярные в России пластические операции

Грудь и глаза: врачи назвали самые популярные в России пластические операции

6 часов назад
Тедеско прибыл в офис "Спартака" для завершения переговоров

Тедеско прибыл в офис "Спартака" для завершения переговоров

7 часов назад
Москвичу вернули квартиру, которой он лишился из-за цифровой подписи

Москвичу вернули квартиру, которой он лишился из-за цифровой подписи

8 часов назад
Кишечник работает как часы, но биойогурты ни при чем

Кишечник работает как часы, но биойогурты ни при чем

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку