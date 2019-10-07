Возвращение: русский экзархат в Западной Европе стал частью Московского патриархата

Историческое событие для Русской православной церкви: в ее состав 7 октября включен так называемый "русский экзархат" в Западной Европе. Почти век церкви и приходы эмигрантов, покинувших Россию после революции, находились в подчинении Константинопольского патриархата. Но недавно представители экзархата приняли решение стать частью Московского патриархата.

Этого исторического события ждали и в России, и во всех западноевропейских приходах русской традиции. Клирики и сами приходы архиепископии отныне стали неотъемлемой частью Московского патриархата. Сегодняшним решением остановлен многолетний разрыв русского зарубежья.

"Эта архиепископия была одной из частей русской православной эмиграции, порожденной революцией и Гражданской войной. Парижская церковная эмиграция прошла очень сложный путь до принятия решения о вхождении в состав Московского патриархата. Мы все прошли соответствующий путь. Это стало возможно и потому, что многое изменилось в Западной Европе, и потому, что очень многое изменилось в жизни нашей страны и нашей церкви", — подчеркнул Патриарх Московский всея Руси Кирилл.

После революционных событий в России епархия в составе Константинопольского патриархата была создана лишь временно. Ее основу составили приходы, сформированные эмигрантами из России в Западной Европе после Гражданской войны. Осенью 2018 года Константинополь принял одностороннее решение о роспуске "русского экзархата". Его духовенству предложили перейти в подчинение местных греческих архиереев. Архиепископия с решением не согласилась и обратилось к Патриарху Кириллу с просьбой принять ее в состав Московского патриархата. Что важно, приходы сохраняют богуслужебные, языковые, управленческие традиции и финансовую автономию. Но главное, объединение стало последним актом в столетней драме революции.

"Сегодняшнее историческое событие положило конец этим разделением. И как заметил Патриарх в своих недавних проповедях, это событие выходит за рамки церковного результата, но также является общегражданским результатом", — подчеркивает председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В 2007 году произошло воссоединение Московского патриархата с Русской православной церкви за рубежом. А сегодня процесс воссоединения завершили.

Западноевропейские приходы русской традиции объединяют православных христиан различного происхождения во многих странах Европы. Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания — более ста приходов, 11 действующих церквей, два монастыря, семь скитов.

Эти значимые приходы сегодня играют большую роль в духовной жизни Западной Европы. Решение о переходе по просьбе главы архиепископии Иоанна — кстати, этнического француза, не говорящего по-русски — было поддержано абсолютным большинством духовенства и прихожан, среди которых представители многих народов, живущих по русской богослужебной традиции.

Событие, кроме всего прочего, означает и то, что в лоно Русской православной церкви переходит такие шедевры как кафедральный собор Александра Невского в Париже. Это намоленное место, с ним была связана жизнь русской эмиграции. Возвращается и множество других храмов в Западной Европе, которые с сегодняшнего стали частью Русской церкви.