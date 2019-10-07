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7 октября 201921:23 Андрей Григорьев

Краткосрочный отпуск в канун дня рождения: где президент отдохнул в выходные

Краткосрочный отпуск в канун дня рождения: где президент отдохнул в выходные

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, день рождения Владимир Путин проведет в кругу родных и близких. А накануне глава государства взял краткосрочный отпуск, чтобы отдохнуть в сибирской тайге. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу он поднялся на высоту в две тысячи метров, чтобы полюбоваться первозданной таежной природой.

"Мы высоко над облаками, намного выше облаков", — отметил президент.

С такой заоблачной высоты многое видится по-другому. Владимир Путин уже который год свой короткий отпуск проводит в Саянах, в местах, где не ступала нога человека. Кругом — куда ни глянь — первозданная природа, которая осенью особенно хороша.

И тишина такая, что слышно, как птицы поют. Лучший способ перезагрузки. Заповедная сибирская тайга, куда сначала вертолетом, потом — еще и на вездеходе.

Президент — за рулем, управляет машиной с удовольствием, лавирует между деревьями. В поездке меняется с министром обороны. Сергей Шойгу — родом из этих мест, но и ему не так просто продираться сквозь лесную чащу и бурелом.

В машине заранее подготовлен, на плече у президента походный альпеншток с острым наконечником, потому что дальше — только пешком. И так — по камням и кочкам — до самой вершины. Далеко не каждый заберется.

"Забрались за облака, почти две тысячи метров", — замечает президент.

Котелок на огне, раскладные стулья и стол, чай из термосов. Пикник — у векового дерева. Путешественники — в походной амуниции марки "Армия России", но без оружия. Только у министра обороны -туристический топорик.

"Да, серьезный аппарат", — улыбается Путин.

Да и тот, чтобы аккуратно, не повредив корни, выкопать приглянувшийся куст брусники.

"На даче посадишь, под Москвой? – интересуется президент.

"Там придется климат делать такой же", — замечает корреспондент.

"Воздух такой надо делать, воду такую надо делать", — говорит министр обороны.

"А можно сделать такой же воздух в Москве?"

"Это не ко мне, это к президенту", — отвечает Шойгу.

"К этому надо стремиться во всяком случае", — считает Путин.

"Все, что можно сделать — это бывать здесь почаще", — считает генерал армии.

"Ну, и там надо стремиться", — уверен руководитель страны.

В таких походах президента всегда сопровождает Сергей Шойгу. А с недавних пор еще и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев — настоящий знаток сибирской флоры и фауны.

"Здесь они вообще невысокие, разлапистые, лохматые", — поясняет он.

"Красиво", — замечает Путин.

Таежные кедры — особенные. Не только внешне, в них чувствуется воля к жизни.

"Упавший, но тоже продолжает плодоносить", — добавляет министр обороны.

Отсюда хочется привезти сувенир на память — таежные цветы, которые как-то пробиваются к солнцу через толщу скал. Или вот такое причудливое сочетание — кедровая шишка в шляпке белоснежного груздя.

Владимир Путин долго в бинокль вглядывается в горные хребты и касается скал, словно пробуя их на прочность. Подходит к самому краю пропасти и устраивается на утесе, будто набираясь сил.

"Енисей красиво смотрится отсюда", — говорит он.

Верховья Енисея — самой полноводной российской реки и, по местным поверьям, единственной, которая способна сдвигать горы на своем пути через всю страну. От южных границ — к Северному Ледовитому океану.

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