Мэр Горловки о срыве разведения сил: надежда умирает последней

"Мы верим и надеемся, что разведение войск все-таки произойдет, несмотря на срыв и затягивание выполнения договоренностей со стороны Киева", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" мэр Горловки Иван Приходько.

Он сообщил, что за последние сутки обстрелы усилились: "Все прошедшие выходные Горловка не спала, шел сумасшедший обстрел Зайцево, в том числе и 120-ти миллиметровыми минометами. Также обстрелы велись из БМП и крупнокалиберных пулеметов по Гольме, поселку шахты имени Гагарина".

Мэр Горловки подчеркнул, что Украина опять оттягивает разведение войск и выдвигает требование о семи сутках, которое нигде не прописано и о котором ОБСЕ не знает. При этом он отметил, что Донецк к разведению был готов, со своей стороны выполнил все требования, подал в ОБСЕ списки своих позиций.

По мнению Приходько, сложившаяся ситуация свидетельствует об очевидной слабости президента Украины, который не контролирует выполнение подписанных 1 октября договоренностей.

Тем не менее мэр Горловки выразил надежду на то, что в ближайшем будущем у Зеленского все-таки хватит сил и возможностей выполнить договор по "формуле Штайнмаейра".

Договоренность о разведении была достигнута в Минске 1 октября. Тогда же была согласована и "формула Штайнмайера". Подготовка к разведению должна была начаться 7 октября на участках Золотое и Петровское-Богдановка с передачи данных спецпредставителям ОБСЕ о местонахождении конфликтующих сил. Разведение конфликтующих сторон в Донбассе должно было пройти за 30 дней синхронно и зеркально на двух участках.