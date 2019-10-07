Из-за невыдачи виз дипломатам из России приостановлена работа двух комитетов ООН

Из-за невыдачи виз дипломатам из РФ и ряда других стран два комитета Генассамблеи ООН – Первый и Шестой – отложили запланированные заседания. Первый комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности, Шестой – вопросами права.

В работе Первого комитета не смогли принять участие семь российских дипломатов – они не получили американские визы, передает РИА Новости. Сообщение о том, что пленарное заседание отменяется, появилось на табло буквально в последний момент. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что свою работу приостановил и Шестой комитет.

Оба заседания состоятся 8 сентября в 17-00 по Москве.

Дмитрий Полянский, комментируя ситуацию с визами для россиян, предложил проводить работу Первого комитета в формате неформальных консультаций, а также – перенести сессии Генассамблеи из Нью-Йорка в Женеву или Вену.