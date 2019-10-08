На Колыме совершил аварийную посадку самолет-амфибия

На взлетно-посадочной площздке в 13 километрах от Магадана совершил жесткую посадку самолет-амфибия Л-4. Инцидент произошел при взлете. Как сообщает "Интерфакс", пилот, находившийся на борту воздушного судна, не пострадал.

Причины авиапроисшествия установит транспортная прокуратура. Известно, что амфибия принадлежит частному лицу.