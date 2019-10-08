Девочке из США с пятном на все лицо врачи Краснодара сделали первую операцию

Шестимесячной девочке из США с "маской Бэтмена" краснодарские врачи сделали первую из запланированной серии операций, передает "Россия 24".

Ранее сообщалось, что американские медики запросили с родителей Луны Феннер, которая родилась с родимым пятном во все лицо, около пятисот тысяч долларов за 80 операций.

Таких денег у семьи нет. Российские врачи, узнавшие об этой девочке из Интернета, пообещали все сделать более щадящим методом за 6-8 операций и по цене, которая устроила родителей Луны.

25 сентября мама с Луной прилетели в Краснодар. Поскольку за один раз избавить ребенка от родимого пятна не удастся, семья оформила визу на год. Они надеются, что российские врачи избавят малышку от "маски".



В городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии Краснодара РИА Новости сообщили, что лечение начато успешно: первая операция прошла в штатном режиме под местной анестезией и длилась час.

"Девочка чувствует себя хорошо, сейчас на ней стерильная повязка. Она дома. Каждый день мы ее наблюдаем", — рассказал исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин.

Он также пояснил, что в первую очередь медики обработали лобную часть — до бровей. Теперь они смогут определиться по времени, сколько проходит регенерация тканей, и тогда можно будет точнее скорректировать время лечения Луны.