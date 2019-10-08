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8 октября 201911:10

Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

фото: Global Look Press

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные. Об этом напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец. Передает "Интерфакс".

Так, отдыхать жителям России предстоит со 2 по 4 ноября включительно.

Отмечается, что 1 ноября (пятница) предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет.

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