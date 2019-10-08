Убийцу 17-летней студентки из Домодедова взяли под стражу

Предполагаемого убийцу 17-летней студентки Алисы Ш. отправили в следственный изолятор на время расследования громкого уголовного дела, сообщает СКР. Подозреваемого в жестокой расправе сняли на видео в зале суда.

Студентку МГТУ имени Баумана задушили 5 октября в частном доме в Домодедове. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями и ремнем на шее обнаружила родная сестра. Через два дня оперативники вышли на след предполагаемого убийцы — им оказался 34-летний бывший супруг сестры.

Мужчина не стал отпираться и написал явку с повинной. Свои действия он объяснил тем, что поссорился с Алисой и не смог сдержать себя.

Подозреваемому, который ближайшие два месяца проведет в СИЗО, предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.