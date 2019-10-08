Ни пожарных, ни скорой: к жилому комплексу "Афродита" в Мытищах невозможно подъехать

Жители комплекса "Афродита" в Мытищах стоят в пробке прямо во дворах. Бесконечный поток машин кружит возле домов в поисках места для парковки. Стоянки на территории оказались не предусмотрены по проекту. В итоге водители бросают машины прямо на проезжей части. К чему это может привести?

Горело в Мытищах, а видно было на окраинах Москвы. Припаркованный автомобиль загорелся возле жилого дома — короткое замыкание. Огонь быстро перекинулся на соседние машины.

- Горели автомобили вот здесь, пожарные не смогли сюда даже повернуть и проехать!

Весь двор заставлен автомобилями. Пожарным не подобраться, тянули шланги через два дома.

- И проехать на горящей машине, чтобы предотвратить дальнейшее возгорание остальных машин, куда-то спасаться — было уже некуда.

- Машины ставятся в несколько рядов, вследствие чего и получаются такие инциденты!

В жилом комплекс "Афродита" на тысячу квартир нет ни одного парковочного места.

- Обещали, когда мы покупали, что у нас будут машино-места, что мы можем претендовать на подземный паркинг. Но уже два-три года — и ничего.

Раньше автовладельцы ставили машины на соседнем пустыре, но недавно здесь начали строить дом.

- В итоге все перекрыли, и места стало еще меньше!

В поисках места водители подолгу нарезают круги, пытаясь куда-то втиснуться.

- Вот — и только что авария на ваших глазах!

- Паркуются уже в каждый возможный миллиметр! И банально практически чиркаем зеркалами, когда проезжаем.

По тротуарам и газонам не пройти. Аварийные службы к подъездам подъехать не могут.

- И вопрос такой: а если загорится что-то в "Афродите-2"? Мы просто сгорим! Мы просто сгорим, и там будут жертвы!

- Я вызываю скорую детям, они оставляют свой автомобиль где-то там, далеко, и потом еще минут десять к нам пробираются и очень сильно возмущаются! Говорят: мы дольше шли по вашему двору, чем ехали!

Представитель застройщика по имени Станислав встретил нас в своем офисе. Он, конечно, уже не помнит, что обещал покупателям квартир парковки, хотя на карте за его спиной они есть.

- Странно, да, здесь вы нам золотые горы обещали!

- Я вам здесь ничего не обещал!

- Вы ничего не обещали, конечно!

- Пожалуйста, у нас есть в продаже парковочные места. Мы предлагаем!

Застройщик предлагает выкупать машино-места на паркинге, который недавно открыли на территории жилого комплекса.

- Здесь просто открыли коммерческую точку и с людей деньги получают.

- Сколько здесь стоит?

- Двести рублей в сутки!

В администрации Мытищ встретиться с журналистами отказались, а в письме пообещали заставить застройщика обустроить парковочные места. Но пока все по-прежнему. Автовладельцы паркуют машины, где получится, и надеются на русский авось. Авось обойдется!